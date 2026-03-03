El intendente inauguró el período de sesiones ordinarias con balance y anuncios para este año

Por Santotomealdía



El intendente Miguel Weiss Ackerley dejó formalmente inaugurado este martes el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, con un discurso en el que realizó un balance de los dos primeros años de gestión y presentó los principales lineamientos y obras proyectadas para 2026.

Durante su mensaje ante el cuerpo legislativo, Weiss Ackerley puso énfasis en la obra pública, la capacidad operativa municipal, la seguridad y la modernización del Estado, e incluyó cuestionamientos a la gestión anterior por el estado en que —según sostuvo— recibió la administración.

Agua y saneamiento

Uno de los ejes centrales fue el sistema de agua corriente y cloacas. El intendente señaló que al asumir encontró “infraestructura envejecida, estaciones de bombeo con funcionamiento intermitente y falta de planificación”.

Entre las acciones ejecutadas mencionó la “recuperación de grupos electrógenos”, la incorporación de respaldo energético y nuevas perforaciones que —según detalló— incrementaron el caudal en un 20% en el sector Libertad, además de la desvinculación de tramos obsoletos del antiguo sistema.

En ese marco, destacó la ejecución de la nueva Cisterna Luján Oeste, ubicada en el suroeste de la ciudad. Según explicó, permitirá asegurar la provisión en el cuadrante comprendido por avenida Richieri, Luján, Ejército Argentino y la autopista.

En materia cloacal, enumeró la “renovación de colectores en el nodo centro”, el reemplazo de cañerías de asbesto cemento y la recuperación de estaciones elevadoras. También anticipó la ampliación de la red en barrio Villa Luján e informó que la Universidad Nacional del Litoral trabaja en el proyecto ejecutivo para optimizar la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Obras públicas e infraestructura

El intendente afirmó que al inicio de la gestión el municipio no contaba con equipamiento suficiente y que fue necesario invertir para recuperar capacidad operativa. En ese sentido, sostuvo que al asumir había “cero” maquinaria disponible en distintas áreas.

Destacó la compra de seis camiones compactadores 0 km, nueva maquinaria vial y la puesta en funcionamiento del obrador municipal Nº 3 en la región sur, que —según expresó— permitirá descentralizar servicios y reducir tiempos de respuesta.

También remarcó el plan de 500 cuadras de mejorado integral, el plan de bacheo y las obras previstas para 2026, entre ellas la intervención con pavimento de hormigón y desagües pluviales sobre Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre López y Planes y Richieri, con una inversión superior a 2.200 millones de pesos, además de la continuidad del plan de pavimento iniciado en 2016.

En materia hidráulica, informó la recuperación de las cuatro estaciones de bombeo y trabajos de mantenimiento del sistema para prevenir inundaciones. Recordó que al inicio de su gestión debió recurrir a equipos prestados por la Provincia porque “no funcionaba nada”.

La sala de sesiones durante el mensaje del intendente en la apertura del período ordinario.(Crédito: MST)

Seguridad

En el área de seguridad, el mandatario detalló la instalación de 105 nuevas cámaras, la renovación de la red mediante fibra óptica y la incorporación de lectores de patentes con inteligencia artificial, lo que definió como la conformación de un “anillo digital de seguridad”.

También mencionó la implementación de alarmas comunitarias, la inversión municipal en el edificio del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el trabajo articulado con fuerzas provinciales y nacionales. Señaló que el municipio asumió la decisión de “participar de manera activa en encontrar soluciones a la seguridad necesaria en la ciudad”.

Asimismo, se refirió a la erradicación de la actividad de cuidacoches tras la sanción de la ordenanza correspondiente y a la cooperativización de la mayoría de las personas que realizaban esa tarea.

Modernización del Estado y Desarrollo Humano

Otro de los puntos desarrollados fue el proceso de “ordenamiento técnico-institucional” y “manualización de procedimientos”, que —según explicó— busca profesionalizar la gestión y garantizar reglas claras, protocolos y registros.

En Desarrollo Humano, repasó políticas vinculadas al acompañamiento social, la detección temprana de malnutrición infantil, la atención a las violencias con guardia activa las 24 horas y el transporte para personas con discapacidad. También mencionó el trabajo del Equipo Interdisciplinario Comunitario, con asistencia a más de 200 niños.

En ambiente, anunció el avance hacia la separación de residuos en origen, la instalación de campanas para reciclaje y el fortalecimiento del Centro Ambiental, en el marco de lo que definió como una “política ambiental seria y sostenida en el tiempo”.

Producción, educación y cultura

En el plano productivo, sostuvo que la gestión busca “levantar las barreras que demoran o impiden el progreso” para generar empleo y articular con el sector privado.

En educación, destacó el funcionamiento del Jardín Municipal, el crecimiento del Liceo Municipal y el rol del Instituto para la Formación Empresaria y el Empleo (IFE). En cultura, mencionó la continuidad de la Noche de los Museos, la conmemoración del Paso de Belgrano por la ciudad e invitó a participar de las fiestas patronales del 7 de marzo.

Críticas a la gestión anterior

A lo largo del discurso, el intendente formuló cuestionamientos a la administración previa. “Hace solo dos años que estamos a cargo de la ciudad y el desastre que hicieron fue mucho”, expresó, al tiempo que señaló que durante años hubo “falta de planificación” y desinversión en áreas estructurales.

Finalmente, tras el repaso de los principales ejes de gobierno y las proyecciones para el año en curso, Miguel Weiss Ackerley dejó formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal.