Pese a la suba del petróleo, YPF descarta aumentos bruscos en los surtidores

La escalada del conflicto en Medio Oriente llevó al petróleo a niveles máximos de los últimos dos años y encendió alertas sobre un posible impacto en los combustibles. Sin embargo, el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que no se prevén aumentos bruscos en los surtidores.

En declaraciones a Radio La Red, el titular de la petrolera estatal sostuvo que la compañía aplica una política de “promedios móviles” para definir sus precios, con el objetivo de amortiguar las subas y bajas abruptas del crudo internacional. “No hay que actuar con pánico en estos escenarios”, afirmó, y remarcó que la empresa no toma como referencia el valor diario del barril, sino un promedio que evita trasladar picos coyunturales al consumidor.

Según explicó, cuando los movimientos del Brent son intensos pero de corta duración, no impactan directamente en el precio final de las naftas y el gasoil. “No va a haber cimbronazos”, insistió Marín, al tiempo que defendió la estrategia de mantener valores estables frente a episodios de volatilidad internacional.

El directivo también se refirió al trasfondo del reciente salto del crudo, que este martes volvió a escalar más de 8% y superó los 84 dólares por barril. Atribuyó la suba a la tensión en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. “Es una ruptura en la oferta lo que genera el aumento de precios”, señaló.

Por esa vía marítima, ubicada entre Irán y Omán, transitan millones de barriles diarios provenientes de países clave como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Cualquier alteración en ese corredor impacta de manera directa en el mercado energético global.

De todos modos, Marín advirtió que si el valor internacional del Brent se mantiene elevado durante un período prolongado, podría haber algún traslado a los surtidores, aunque sería gradual. “Hay que esperar el desenlace de la guerra”, concluyó.