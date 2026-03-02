El Municipio dio inicio al ciclo lectivo con un acto en el Jardín Sarmiento

El inicio oficial del ciclo lectivo 2026 tuvo lugar este lunes con un acto en el Jardín Municipal Sarmiento. El intendente Miguel Weiss Ackerley encabezó la ceremonia, de la que participaron alumnos de la institución junto a sus familias.

Desde el Municipio indicaron que se "continúa fortaleciendo el acompañamiento a la primera infancia a través de inversiones destinadas a mejorar las condiciones del establecimiento". En ese sentido, detallaron que "este año se está avanzando en la renovación de juegos y mobiliario, incorporando criterios modernos que permiten que los más pequeños aprendan y disfruten en un entorno cada vez más seguro y adecuado a sus necesidades".

Por otra parte, desde el gobierno local añadieron que "se siguen ejecutando mejoras en la infraestructura y en las prestaciones del jardín, con el objetivo de garantizar espacios de calidad que favorezcan el desarrollo integral de los niños que forman parte de esta institución".

Tras el acto, destacaron "el compromiso y la dedicación de todo el equipo del Jardín Municipal Sarmiento, que trabajó para que el inicio del ciclo fuera una experiencia especial para las familias". Del mismo modo, agradecieron "la confianza de quienes eligen esta querida institución municipal para acompañar el crecimiento de sus hijos".

"Con renovadas energías, la comunidad educativa del Jardín Municipal Sarmiento comienza un nuevo año, reafirmando el compromiso de seguir construyendo juntos un espacio de cuidado, aprendizaje y contención para la infancia santotomesina", concluyeron.