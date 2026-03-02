Protección Animal: cronograma de atención y acciones territoriales para marzo

Por Santotomealdía



La Municipalidad informó el cronograma de atención y las acciones territoriales previstas para marzo a través del área de Protección Animal, en el marco de las políticas orientadas al bienestar animal y la promoción de la tenencia responsable en la ciudad.

Según se indicó oficialmente, durante el mes se sostendrá la atención en la Unidad Veterinaria de Atención Fija, se implementará una Campaña Masiva de Atención Focalizada en distintos barrios y se brindarán servicios gratuitos destinados a perros y gatos, además de recordarse los canales disponibles para denuncias.

La Unidad Veterinaria funciona en el predio Ex INALI (Macia 1933) y atiende por orden de llegada en los siguientes días y horarios:

Lunes, miércoles y viernes, de 8 a 11 horas.

Martes y jueves, de 13 a 16 horas.

Para consultas previas, las personas interesadas pueden comunicarse al 3425477511, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.

Campaña Masiva de Atención Focalizada

Además, durante marzo se llevará adelante una Campaña Masiva de Atención Focalizada, que incluirá un abordaje territorial previo en los barrios seleccionados. En los días anteriores a cada jornada se realizarán censos y visitas informativas, con el objetivo de relevar la situación y brindar información a las familias.

Las fechas y lugares previstos son:

Lunes 16 de marzo, de 13 a 16 horas , en barrio Las Vegas, Iglesia Eben Ezer (Lisandro de la Torre 4600).

Sábado 21 de marzo, de 8 a 13 horas, en barrio Vecinal Oeste, sede de la Vecinal Oeste (Tierra del Fuego 3911).

En el marco de estas acciones se brindarán de manera gratuita: castraciones, desparasitación, vacunación antirrábica, tratamiento antisárnico y atención básica para perros y gatos

Indicaciones para castraciones

Desde el área se recordó que las castraciones se realizan bajo las siguientes condiciones:

A partir de los 6 meses de vida .

Asistir con una persona mayor de edad con DNI .

Cumplir con ayuno sólido y líquido de 12 horas previas a la cirugía .

En el caso de hembras con cría, esperar al menos 60 días .

Los gatos deben concurrir con transportadora o bolso ventilado.

Los perros , con collar, correa y bozal si corresponde.

Llevar una manta para el período posterior a la cirugía.

Los profesionales informarán previamente sobre los riesgos inherentes al uso de anestesia.