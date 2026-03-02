Los gremios docentes destacaron el alto acatamiento al paro y la "multitudinaria" movilización

Los gremios docentes realizaron este lunes un balance positivo del paro y la movilización que se desarrolló en la provincia, y aseguraron que la jornada mostró un fuerte respaldo al plan de lucha en reclamo de mejoras salariales y laborales.

Desde AMSAFE informaron que la medida de fuerza por 24 horas alcanzó un nivel de adhesión superior al 70% en el territorio santafesino. Al promediar la jornada de protesta, la entidad destacó la “contundencia” del paro y calificó como “multitudinaria” la movilización realizada en la ciudad de Santa Fe, donde —según señalaron— más de 10.000 trabajadoras y trabajadores de la educación participaron de la concentración frente al Ministerio de Educación.

Rodrigo Alonso, secretario general de la entidad gremial que agrupa a los educadores públicos remarcó que la protesta fue resuelta por la última Asamblea Provincial y se inscribe en el plan de lucha votado en las escuelas. Además, subrayó el acompañamiento de la comunidad y la presencia de delegaciones de distintos puntos de la provincia en la capital santafesina.

En la misma línea se expresó SADOP, que también evaluó como “multitudinaria” la convocatoria. Su titular, Pedro Bayúgar, sostuvo que la movilización fue “la expresión de la dignidad docente” y afirmó que el alto nivel de participación se dio pese a las advertencias de descuentos y reemplazos.

“Superamos las amenazas que, como cada año, se realizan para intentar frenar el paro y la movilización”, señaló Bayúgar, quien destacó la unidad del sector en el reclamo por mejores salarios y una educación de mayor calidad.

De esta manera, tanto AMSAFE como SADOP coincidieron en que la jornada dejó un mensaje claro al Gobierno provincial y advirtieron que la continuidad del plan de lucha dependerá de la respuesta que surja en el ámbito de la negociación paritaria.