El Gobierno provincial calificó de "histórico" el operativo por microtráfico en Adelina Oeste

Como “histórico en materia de microtráfico”, fue calificado el operativo que se desarrolló este domingo en nuestra ciudad. Así lo consideró el director de Investigación Criminal de la Región Centro-Norte, Rolando Galfrascoli, al realizar un balance de los allanamientos que tuvieron lugar en dos domicilios del barrio Adelina Oeste.

El funcionario resaltó que en la oportunidad se incautaron “casi 3.000 dosis de cocaína” y que ello “implica un golpe muy significativo a estructuras narcocriminales dedicadas al narcomenudeo y a la provisión directa de estupefacientes al consumidor”.

Galfrascoli explicó que las personas que resultaron detenidas se encuentran a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso penal. Además, indicó que el análisis de los dispositivos electrónicos incautados permitirá avanzar hacia la identificación de las líneas de provisión.

“Ahora estamos en una segunda etapa, que consiste en trabajar sobre los dispositivos para intentar llegar a la cadena de abastecimiento y establecer nuevos vínculos, porque estas organizaciones cuentan con estructuras definidas”, adelantó.

Galfrascoli subrayó asimismo la relación entre el microtráfico y la violencia urbana. “La persecución de este delito no solo genera un impacto positivo en la salud pública al retirar estupefacientes de circulación, sino que también contribuye a reducir la violencia asociada a estas economías criminales. No se trata de una cuestión moral, sino de salud pública y de reducción efectiva de la violencia”, concluyó

Vale recordar que los allanamientos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en Tomás Lubary al 3800 y en la intersección de Monteagudo y Tomás Lubary. En los procedimientos se secuestraron 2.907 envoltorios de cocaína con un peso total de 1.611,3 gramos, trozos compactos de la sustancia, balanzas de precisión, material para fraccionamiento, 9.739.500 pesos, 1.120 dólares, una pistola calibre .32 con municiones y diversos dispositivos electrónicos utilizados para la comercialización.

La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, a cargo de los fiscales Franco Carbone y Diego Vigo, bajo la dirección investigativa del fiscal Arturo Aidar.

En ese sentido, Leonardo Paulón, comisario supervisor y jefe del Departamento Operativo de la Región I de la PDI, explicó que la pesquisa se inició en enero con tareas investigativas y seguimientos realizados por personal policial.

“Durante la observación de uno de los domicilios se detectó que en las inmediaciones habría otro punto de comercialización de estupefacientes. Se informó a la Fiscalía y se avanzó con los allanamientos, que arrojaron estos resultados”, precisó.

Finalmente, indicó que los detenidos son oriundos de la zona de Santa Fe, poseen antecedentes menores y permanecen a disposición de la Justicia para las audiencias correspondientes.