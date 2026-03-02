Motores renovados y aerodinámica activa: lo que hay que saber de la nueva F1 que se viene

La temporada 2026 de la Formula 1 está a punto de comenzar y no será una más. La categoría pondrá en pista un reglamento técnico completamente renovado que modifica chasis, aerodinámica, motores y combustibles con una premisa clara: favorecer los adelantamientos, aumentar el espectáculo y avanzar hacia una competencia más sustentable.

Aunque en los ensayos algunos pilotos mostraron reparos —entre ellos Max Verstappen y Lando Norris— lo cierto es que el campeonato que arranca el próximo fin de semana promete un antes y un después en la historia reciente de la F1.

Autos más chicos, livianos y ágiles

Los nuevos monoplazas serán 30 kilos más livianos, 20 centímetros más cortos y 10 centímetros más estrechos. El objetivo es mejorar la maniobrabilidad y permitir que los autos puedan seguirse de cerca sin perder carga aerodinámica.

El rediseño también trae conceptos innovadores, como la “nariz de pelícano” que impulsa Adrian Newey en Aston Martin F1 Team, uno de los modelos que más expectativa genera en la previa.

Neumáticos más angostos

Se mantienen las llantas de 18 pulgadas suministradas por Pirelli, pero los neumáticos serán más estrechos: 25 milímetros menos en el eje delantero y 30 milímetros menos en el trasero. Esta reducción disminuirá la resistencia aerodinámica y contribuirá a mejorar la eficiencia general.

Adiós al DRS: llega la aerodinámica activa

Uno de los cambios más fuertes es la eliminación del DRS. En su lugar habrá aerodinámica activa, con alerones que podrán modificar su ángulo según el sector del circuito.

El sistema contempla:

Modo Z: mayor carga aerodinámica para curvas.

mayor carga aerodinámica para curvas. Modo X: menor resistencia para maximizar la velocidad en rectas.

menor resistencia para maximizar la velocidad en rectas. Modo manual de adelantamiento: energía extra cuando el piloto esté a menos de un segundo del auto de adelante.

Este nuevo esquema apunta a generar sobrepasos más “naturales”, aunque también obligará a una gestión estratégica más fina de la energía.

Motores con más potencia eléctrica

Las unidades de potencia tendrán un salto importante en el componente híbrido. La potencia eléctrica crecerá cerca de un 300% y habrá un reparto más equilibrado entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica.

Además, en el paddock existe debate técnico: fabricantes como Audi, Honda y Ferrari observan con atención posibles ventajas iniciales de Mercedes-Benz en el desarrollo de materiales y eficiencia térmica, algo que podría impactar también en sus equipos clientes.

Combustible 100% sostenible

Todos los autos utilizarán combustible totalmente sostenible, producido a partir de residuos o carbono capturado de la atmósfera. No se quemará carbono fósil nuevo, en uno de los pasos ambientales más ambiciosos en la historia de la categoría.

¿Quiénes parten como favoritos?

En lo deportivo, los equipos que dominaron los últimos años vuelven a perfilarse como candidatos: McLaren F1 Team, Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Red Bull Racing y Scuderia Ferrari.

Norris intentará defender el título, mientras que Verstappen buscará recuperar la corona. Sin embargo, la magnitud de los cambios reglamentarios podría alterar el orden establecido y abrir la puerta a sorpresas.

La primera respuesta llegará en Melbourne, cuando los motores vuelvan a rugir y se empiece a develar si esta revolución técnica logra su cometido: más lucha en pista, más adelantamientos y una Fórmula 1 distinta a la que conocimos hasta ahora.