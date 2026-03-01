Escala el conflicto en Medio Oriente: EE.UU. e Israel intensifican los ataques sobre Irán

El conflicto en Medio Oriente entró en una nueva fase de escalada luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran bombardeos masivos contra objetivos estratégicos en Irán, en una ofensiva que se profundizó tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Durante el fin de semana y la madrugada de este lunes, se registraron explosiones en distintos puntos de Teherán, mientras fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron instalaciones vinculadas al programa de misiles balísticos, edificios militares y estructuras de inteligencia. Según autoridades iraníes, más de 200 personas murieron desde el inicio de la ofensiva conjunta.

Bombardeos masivos y ofensiva aérea

Israel informó que 100 aviones de combate participaron simultáneamente en ataques sobre la capital iraní, apuntando a la Fuerza Aérea, al mando de misiles y a unidades de seguridad interna.

Por su parte, Estados Unidos confirmó que bombarderos furtivos B-2 lanzaron bombas de gran capacidad sobre instalaciones estratégicas. El presidente Donald Trump aseguró además que fueron hundidos nueve buques de guerra iraníes y que el cuartel general de la Armada fue “destruido en gran medida”.

Washington anticipó que las operaciones podrían extenderse durante cuatro semanas, en lo que sería una de las mayores concentraciones militares estadounidenses en la región en décadas.

Respuesta iraní y víctimas en Israel

Irán respondió con el lanzamiento de misiles contra Israel y países del Golfo Pérsico, en una contraofensiva que dejó al menos 11 muertos en territorio israelí y varios heridos. Además, tres militares estadounidenses murieron en ataques atribuidos a fuerzas iraníes, según confirmó el Pentágono.

Teherán prometió represalias y advirtió que Estados Unidos e Israel “han cruzado la línea roja”. El presidente del Parlamento iraní sostuvo que los responsables “pagarán el precio”.

Nuevo liderazgo en Irán y apertura al diálogo

Tras la muerte de Jamenei, el gobierno iraní anunció la conformación de un consejo interino de liderazgo, mientras el canciller Abbas Araghchi afirmó que un nuevo líder supremo será designado en los próximos días.

En un giro político, Trump manifestó estar dispuesto a dialogar con el nuevo liderazgo iraní, aunque advirtió que las operaciones militares continuarán por ahora.

Reacciones internacionales y riesgo regional

El conflicto amenaza con expandirse. El Reino Unido permitirá a Estados Unidos utilizar sus bases para operaciones militares, mientras Alemania y Francia se declararon dispuestos a adoptar medidas defensivas.

En paralelo, Israel atacó suburbios del sur de Beirut tras el lanzamiento de misiles por parte de Hezbolá, lo que abre un nuevo frente en el Líbano.

Analistas advierten que la muerte de Jamenei, quien gobernó Irán durante más de tres décadas, genera un vacío de poder con potencial de desestabilización regional, en un escenario que podría derivar en un conflicto prolongado.

La comunidad internacional sigue con atención la evolución de los acontecimientos, en medio de temores por una guerra de mayor escala en Medio Oriente.