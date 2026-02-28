Colón recibe a Ferro en busca de volver a pisar fuerte en casa

Colón recibe este sábado a Ferro Carril Oeste en el estadio Estadio Brigadier General Estanislao López, por la tercera fecha del campeonato de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 20.30, contará con el arbitraje de Bruno Amiconi y será transmitido por LPF Play.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán afronta el compromiso con la premisa de sostener su fortaleza como local, un aspecto clave en su objetivo de pelear por el ascenso en esta temporada 2026. En su última presentación en Santa Fe, el Sabalero logró un triunfo ante Deportivo Madryn, mientras que en la fecha pasada igualó frente a Central Norte en Salta.

Para este partido, el entrenador recupera a Alan Bonansea, quien superó una subluxación en el hombro derecho y volverá a la titularidad. Su ingreso por Facundo Castro sería la única modificación respecto del equipo que viene de empatar en el norte del país.

La alineación inicial sería: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea.

Por su parte, el conjunto que conduce Sergio Rondina llega con la intención de sumar fuera de casa. El entrenador recupera a los defensores Fernando Torrent y Gustavo Canto, y evalúa introducir variantes en la mitad de la cancha para equilibrar el equipo y ganar consistencia en la recuperación.

Ferro ha alternado buenos pasajes de juego con momentos de irregularidad, por lo que intentará plantarse con orden y aprovechar los espacios que pueda dejar el local.

Los once de la visita serían: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Juan Orellana, Misael Tarón, Sebastián Corda; Ángel González, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani, Francisco Cuzzani o Matías Kabalín; Mateo Acosta y Emanuel Dening.