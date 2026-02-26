En horas se agotaron las entradas para la Finalissima entre Argentina y España

La Finalissima entre las selecciones de Argentina y España ya se juega fuera de la cancha. Este jueves, los organizadores confirmaron que el estadio Estadio Lusail estará colmado: las 88.966 entradas disponibles se agotaron pocas horas después de salir a la venta. El encuentro se disputará el 27 de marzo a las 15 (hora argentina).

El cruce entre el campeón de América y el campeón de Europa despierta enorme expectativa no solo por el título en juego, sino por el atractivo futbolístico. Será, además, un duelo generacional con fuerte carga simbólica: Lionel Messi frente a Lamine Yamal. El escenario también suma condimentos: es el mismo estadio donde Argentina conquistó el Mundial el 18 de diciembre de 2022, tras la recordada final ante Francia.

España llega como vigente campeona de la Eurocopa 2024, torneo que obtuvo tras vencer 2-1 a Inglaterra en Berlín. Con un plantel renovado y de alto nivel, el equipo dirigido por Luis de la Fuente buscará reafirmar su presente ante el campeón del mundo.

En cuanto a las bajas, el seleccionado argentino ya sabe que no contará con Juan Foyth, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles y quedó descartado también para la próxima Copa del Mundo. La situación de Giovani Lo Celso permanece bajo seguimiento por una lesión muscular que pone en duda su recuperación a tiempo.

España, por su parte, no tendrá a Mikel Merino. El mediocampista del Arsenal deberá ser operado por una lesión ósea, lo que representa una ausencia sensible en la estructura del conjunto europeo.

En el historial general, argentinos y españoles se enfrentaron en 14 oportunidades, con seis triunfos por lado y dos empates. El único cruce oficial fue en el Mundial de 1966, con victoria argentina por 2-1. El antecedente más reciente data de 2018, cuando España se impuso por 6-1 en un amistoso.

Con el estadio lleno y figuras de primer nivel en ambos planteles, la Finalissima promete ser uno de los grandes acontecimientos futbolísticos del año.