Unión visita a Sarmiento con el desafío de hacerse fuerte fuera de casa

Unión afrontará este jueves una nueva prueba fuera de casa cuando visite a Sarmiento de Junín por la séptima fecha del Torneo Apertura. El encuentro se jugará desde las 17.15 en el estadio Eva Perón, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión televisiva de TNT Sports.

El equipo conducido por Leonardo Madelón llega con la mira puesta en sumar fuera de Santa Fe, una materia pendiente en lo que va del certamen. El Tatengue acumula ocho puntos, todos conseguidos en el 15 de Abril, donde logró hacerse fuerte y mostrar su mejor versión. Sin embargo, cada salida representó un tropiezo.

En condición de visitante cayó 2-1 ante Lanús y 1-0 frente a Central Córdoba. Si se agrega el empate sin goles en la última fecha del Clausura pasado, el rojiblanco suma tres encuentros sin victorias fuera de casa, una racha que necesita cortar para no ceder terreno en la Zona A.

El desafío en Junín aparece entonces como una oportunidad para empezar a equilibrar su campaña. Unión mostró carácter, orden y eficacia ante su gente, pero ahora debe trasladar esa imagen a un escenario adverso para sostener sus aspiraciones.

En cuanto a lo futbolístico, Madelón apostaría por Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maisón Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pitton, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Del otro lado estará un equipo dirigido por Facundo Sava que aún no confirmó su formación. Pero más allá del rival, la atención estará puesta en Unión y en su capacidad para dar un paso adelante lejos de casa, en un partido que puede marcar el rumbo inmediato de su campaña.