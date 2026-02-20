Paritarias: estatales y docentes definen si aceptan la oferta salarial

Por Santotomealdía



Este viernes será una jornada central para las paritarias 2026 en Santa Fe, ya que los principales gremios de la administración pública y del sector docente definirán si aceptan o rechazan la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial. La oferta contempla un incremento del 12,5% semestral, con subas escalonadas hasta junio y sumas fijas complementarias.

Las primeras resoluciones se conocerán al mediodía con el plenario de UPCN, seguido por la definición de ATE a las 13. En negociaciones anteriores, ambos gremios han acompañado las propuestas oficiales, por lo que sus decisiones marcarán el primer termómetro de la jornada.

Por la tarde, desde las 16, será el turno de la Asamblea Provincial de AMSAFE, en un contexto más complejo. En las delegaciones de La Capital y Rosario, las más numerosas de la provincia, todas las mociones presentadas plantean el rechazo de la oferta, aunque con diferentes medidas de acción.

El antecedente del año pasado suma un elemento de tensión: tras el rechazo docente en distintas instancias, el Gobierno provincial aplicó los aumentos por decreto. Ese escenario vuelve a estar presente en la discusión actual.

Desde AMSAFE calificaron la propuesta como “insuficiente” y señalaron que no recompone la pérdida salarial frente a la inflación. También cuestionaron que el monto garantizado alcance únicamente a docentes activos y advirtieron sobre la incorporación de sumas no remunerativas.

En el caso de SADOP, el gremio que nuclea a los docentes privados, la definición no se conocerá este viernes. La votación de las bases se extenderá hasta el lunes, por lo que su postura oficial se comunicará recién al inicio de la próxima semana.

La propuesta oficial establece incrementos mensuales de 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio, con revisiones atadas a la evolución inflacionaria según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Con este esquema, el Gobierno provincial aguarda las respuestas gremiales en una negociación que definirá el rumbo salarial del primer semestre para estatales y docentes en la provincia.