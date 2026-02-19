Paritaria municipal: la negociación pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles 25

La mesa paritaria del sector municipal se reunió este jueves tras la convocatoria realizada por la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas de la provincia, en el marco de la Ley 9.996 que regula las negociaciones colectivas para trabajadores de municipios y comunas.

Del encuentro participaron representantes de la FESTRAM y autoridades en representación de intendentes y presidentes comunales de todo el territorio santafesino.

Según se informó oficialmente, durante la reunión las partes analizaron el contexto actual que atraviesan las administraciones locales, así como las demandas salariales del sector, con el objetivo de comenzar a delinear un esquema de recomposición para el inicio del año.

Sin definiciones concretas en esta primera instancia, se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 25, fecha en la que se retomarán las negociaciones con la expectativa de avanzar en una propuesta salarial.