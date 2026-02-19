Jueves 19 de febrero de 2026

Provinciales — 19.02.2026 —

Paritaria municipal: la negociación pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles 25

La mesa convocada por la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas reunió a representantes de FESTRAM y autoridades locales. Las partes analizaron el contexto de las administraciones y las demandas salariales, pero no hubo aún una oferta concreta.

La paritaria municipal pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles 25. (Foto de archivo)
La mesa paritaria del sector municipal se reunió este jueves tras la convocatoria realizada por la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas de la provincia, en el marco de la Ley 9.996 que regula las negociaciones colectivas para trabajadores de municipios y comunas.

Del encuentro participaron representantes de la FESTRAM y autoridades en representación de intendentes y presidentes comunales de todo el territorio santafesino.

Según se informó oficialmente, durante la reunión las partes analizaron el contexto actual que atraviesan las administraciones locales, así como las demandas salariales del sector, con el objetivo de comenzar a delinear un esquema de recomposición para el inicio del año.

Sin definiciones concretas en esta primera instancia, se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 25, fecha en la que se retomarán las negociaciones con la expectativa de avanzar en una propuesta salarial.

