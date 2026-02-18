SADOP cuestionó la propuesta del gobierno: la tildó de “precaria” y con sumas “en negro”

La paritaria docente también dejó reparos en el sector privado. El secretario general de Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Pedro Bayúgar, calificó como “insuficiente” la propuesta salarial del Gobierno provincial, que contempla un incremento del 12,5% en seis tramos hasta junio, junto con una suma fija vinculada a capacitación.

El dirigente sostuvo que se trata de “una propuesta precaria que perjudica a la Caja de Jubilaciones y a las y los jubilados ya que la mayoría es en negro”, en referencia al peso de sumas no remunerativas dentro de la oferta. En ese sentido, remarcó que el gremio viene reclamando una recomposición “clara, remunerativa, bonificable y sin condicionamientos” para todo el sector.

Otro de los puntos cuestionados por SADOP es la falta de precisiones sobre el adicional por capacitación. “No hay detalles sobre el pago por capacitación, por lo que no sabemos si es un pago para todos los docentes o solo para algunos”, advirtió Bayúgar, y planteó que esa indefinición genera incertidumbre entre los trabajadores.

La propuesta será puesta a consideración de las bases el próximo lunes, cuando definan si aceptan o rechazan el ofrecimiento salarial para el primer semestre.

Adhesión al paro nacional

En paralelo a la discusión salarial, SADOP confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional.

“Esta reforma busca cercenar derechos y flexibiliza las condiciones de trabajo, por eso la rechazamos y adherimos al paro”, expresó Bayúgar. Y concluyó: “Las y los diputados tienen que escuchar a las y los trabajadores argentinos y votar en contra de este proyecto”.

De este modo, el gremio de la educación privada suma su posicionamiento tanto en el plano provincial, con la paritaria en debate, como en el escenario nacional, donde se discute la reforma laboral.