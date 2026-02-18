Paritaria docente: AMSAFE calificó de “insuficiente” la oferta salarial y la somete a votación

La paritaria docente sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que el Gobierno provincial presentara su oferta salarial ante los gremios del sector. Desde AMSAFE adelantaron que pondrán la propuesta a consideración de las bases en la Asamblea Provincial del próximo viernes, aunque la calificaron como “insuficiente”.

La oferta oficial contempla un 3% de incremento correspondiente a noviembre y diciembre, y un 12,5% para el período enero–junio. Además, incluye un monto garantizado de $75.000 para enero y de $170.000 desde febrero, aunque este beneficio alcanza exclusivamente a docentes activos, según indicaron desde el gremio.

El esquema también prevé un 30% de aumento en el ítem por responsabilidad jerárquica —destinado a equipos directivos—, una suma de $100.000 vinculada a capacitación (cuyo mecanismo de cobro aún no fue precisado) y la convocatoria a concursos y traslados, sujeta a la discusión en mesas técnicas.

Desde el gremio que nuclea a los docentes de la educación pública provincial señalaron que la propuesta "no recompone la pérdida salarial acumulada", que estiman en un 33% desde diciembre de 2023. También remarcaron la ausencia de una cláusula de actualización automática "que garantice no quedar por debajo de la inflación".

Otro de los cuestionamientos centrales apunta a que el monto garantizado “vuelve a excluir a jubiladas y jubilados”, quienes —según indicaron— “continúan percibiendo los aumentos con 60 días de demora”. A eso se suma el reclamo por la continuidad del aporte solidario y la incorporación de sumas no remunerativas, como el presentismo y ahora el adicional por capacitación, lo que —afirman— “profundiza la distorsión en la estructura salarial”.

De acuerdo con los cálculos difundidos por el sindicato que conduce Rodrigo Alonso, un docente que recién se inicia percibirá $1.039.000 desde febrero hasta julio, cifra que consideran muy por debajo de la canasta familiar estimada actualmente en torno a los $1.350.000.

Ante este escenario, AMSAFE convocó a una Asamblea Provincial para el viernes por la tarde. Allí las y los docentes definirán si aceptan o rechazan la oferta y resolverán los pasos a seguir en el marco de la negociación salarial.