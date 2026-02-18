ASTEOM confirmó su adhesión al paro general y este jueves no habrá actividad municipal

Por Santotomealdía

El gremio que nuclea a los trabajadores municipales de Santo Tomé, ASTEOM, confirmó su adhesión al paro general convocado por la CGT para este jueves 19. La medida, según informaron desde la comisión directiva, será sin concurrencia a los lugares de trabajo y con garantía de guardias mínimas en los servicios esenciales.

A través de un comunicado, el sindicato indicó que la decisión se adopta en su carácter de integrante de FESTRAM y de la CGT Regional Santa Fe, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. “Rechazamos rotundamente la reforma laboral que pretende robarle derechos a los trabajadores”, expresaron desde la conducción gremial.

En el texto difundido, ASTEOM cuestionó además el contexto económico actual, al que definió como de “pérdida de poder adquisitivo”, con “pérdidas masivas de puestos de trabajo” y “precarización de las condiciones laborales”.

En el plano local, la modalidad será sin asistencia a los lugares de trabajo. No obstante, el gremio aclaró que, como es habitual en este tipo de medidas de fuerza, se pondrá a disposición de las autoridades municipales para coordinar la prestación de guardias mínimas en los servicios esenciales.

Además, los trabajadores municipales participarán de una movilización y “ruidazo” previsto para las 18 en el Molino Fábrica Cultural, en la ciudad de Santa Fe.

El paro fue ratificado a nivel nacional por la conducción de la CGT como una medida de 24 horas sin movilización central, en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. Desde la central obrera sostienen que el proyecto implica una pérdida de derechos y cuestionan el impacto de la iniciativa sobre el empleo formal y las condiciones laborales.

Con la confirmación de ASTEOM, el paro tendrá impacto directo en los servicios municipales de Santo Tomé durante toda la jornada del jueves, a la espera de la definición de otros gremios del ámbito local.

