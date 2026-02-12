Frustran un intento de robo en una casa y detienen a dos sospechosos

Dos jóvenes de 31 y 21 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este jueves en nuestra ciudad, luego de ser sorprendidos en el interior de un domicilio en la zona de Salta y La Rioja.

El procedimiento se concretó alrededor de la 1.40, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre movimientos sospechosos en una vivienda del sector. Al arribar, los efectivos observaron a dos hombres dentro de la propiedad, por lo que procedieron a su inmediata aprehensión.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron 41.000 pesos en efectivo, dos cajas de encendedores, dos cuchillos de distintos tamaños, una barra de hierro que habría sido utilizada como barreta o palanca y una bicicleta tipo femenina.

Según se informó desde la Subcomisaría 9ª, a los involucrados se les inició causa por robo en grado de tentativa, violación de domicilio y atentado y resistencia a la autoridad.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente el hecho.