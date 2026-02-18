Conciliación obligatoria: suspenden por 15 días los despidos en Fate

El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto abierto tras el anuncio del cierre definitivo de Fate, la histórica fabricante de neumáticos que opera en San Fernando y que comunicó el despido de más de 900 trabajadores.

La medida fue dispuesta por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, luego de una reunión entre las partes. Según se informó oficialmente, se ordenó retrotraer la situación “al estado previo al inicio del conflicto” por el plazo de 15 días. En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Walter Correa, adoptó una decisión similar que deja sin efecto los 920 despidos anunciados en la planta bonaerense durante el mismo período.

Pese a la intervención oficial, en la Casa Rosada admiten que las posibilidades de revertir el cierre son escasas. Argumentan que la empresa ya tomó la decisión de cesar sus operaciones y pagar el 100% de las indemnizaciones correspondientes.

Desde el entorno del presidente Javier Milei sostienen que la crisis de la compañía “no es nueva” y apuntan contra la conflictividad sindical como uno de los factores que habrían llevado a la firma a una situación límite. En ese marco, fuentes oficiales señalaron que la empresa atravesaba un plan preventivo de crisis desde 2019 y que los trabajadores llevaban más de un año sin acuerdos salariales.

Las críticas estuvieron dirigidas especialmente al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y a su secretario general, Alejandro Crespo, quien fue demorado durante una protesta en la planta y posteriormente liberado. Desde el Gobierno aseguraron que se intentó avanzar en acuerdos para evitar el cierre, pero que no hubo consenso con el gremio.

También hubo reproches hacia la empresa. En despachos oficiales deslizaron que la decisión se anunció en un contexto político sensible, en medio del debate por la reforma laboral y en la previa de una medida de fuerza convocada por la CGT, lo que —según esa lectura— suma tensión al escenario.

En su comunicado de cierre, la compañía atribuyó la decisión a cambios en las condiciones del mercado y a la necesidad de encarar una nueva etapa. Si bien desde el Ejecutivo no hicieron referencias directas al impacto de las importaciones, el sector atraviesa un escenario complejo que también afecta a otras fabricantes de neumáticos.

Mientras tanto, el Gobierno activó la vía administrativa para encauzar el conflicto y garantizar el cumplimiento de los protocolos vigentes, incluido el pago de las indemnizaciones. La conciliación obligatoria abre una instancia de negociación que, aunque formalmente suspende los despidos por 15 días, se desarrolla en un clima de alta tensión e incertidumbre sobre el futuro de la planta.

