La Provincia ofreció a estatales un aumento del 12,5% escalonado hasta junio

El Gobierno de Santa Fe puso sobre la mesa una oferta salarial semestral para los trabajadores de la administración pública que incluye recomposición por desfasaje, aumentos mensuales escalonados y un esquema de sumas garantizadas para los sueldos más bajos. La propuesta fue presentada este miércoles a los gremios ATE y UPCN, que ahora deberán definir si la aceptan o la someten a votación de sus bases.

En ese marco, el ofrecimiento reconoce en primer lugar un 3% de desfasaje correspondiente a noviembre y diciembre, calculado sobre la base salarial de diciembre e impactando en el aguinaldo. Además, ya se encuentra publicado el 2,6% de aumento para enero, que forma parte del esquema de incrementos previstos hasta junio.

Para el período febrero-junio, la propuesta establece una pauta mensual con los siguientes porcentajes: 2,1% en febrero; 2,2% en marzo; 2% en abril; 2% en mayo; y 1,6% en junio. El esquema toma como referencia las proyecciones inflacionarias del REM y contempla instancias de revisión en caso de que la inflación supere lo previsto.

Uno de los ejes centrales es el mínimo garantizado. En enero se fija una suma de $75.000 y, desde febrero hasta junio, el piso de incremento asegurado será de $170.000. Según detallaron desde el Ejecutivo, esto implica que trabajadores con salarios cercanos a los $800.000 podrían percibir un impacto real superior al porcentaje general, con mejoras que en algunos casos superan los $200.000 de bolsillo.

La oferta también incluye actualizaciones en suplementos específicos. En el sector asistencial hospitalario —que abarca áreas de salud y desarrollo social— el adicional se incrementará un 50%. Para porteros y asistentes escolares, el suplemento aumentará un 100%, pasando de $75.000 a $150.000. Además, se prevé una mejora para trabajadores de justicia penal juvenil y el pase a comisión técnica del análisis de la situación del sector enfermería.

El ministro de Trabajo, Roald Bascolo, sostuvo que la propuesta se enmarca en un contexto de caída de la recaudación provincial y de dificultades económicas a nivel nacional. Afirmó que la Provincia realizó “la mejor oferta posible” en función de las posibilidades fiscales actuales y remarcó que el esquema busca dar previsibilidad en un escenario incierto.

Por su parte, la secretaria de Gestión Pública, Malena Azario, calificó el encuentro como “muy productivo” y señaló que el objetivo fue equilibrar las demandas salariales con las limitaciones presupuestarias. Indicó además que los pagos podrán instrumentarse por planilla complementaria o en liquidaciones posteriores, según los tiempos administrativos.

Del lado gremial, tanto ATE como UPCN analizarán la propuesta en las próximas horas. Desde UPCN adelantaron que fijarán posición el viernes, mientras que en ATE el Consejo Directivo Provincial definirá si la oferta se somete a consideración de las bases y cuándo se realizará el plenario para aceptar o rechazar el ofrecimiento.

La definición que adopten los sindicatos marcará el rumbo salarial del primer semestre para los trabajadores estatales de la provincia.