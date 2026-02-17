El Gobierno cede y retira el artículo sobre licencias médicas para destrabar la reforma laboral

El Gobierno nacional resolvió retirar el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, luego de la fuerte resistencia que generó entre bloques aliados la modificación del régimen de licencias médicas aprobada en el Senado. La decisión, adoptada en las últimas horas, apunta a destrabar el tratamiento en la Cámara de Diputados y garantizar los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.

Fuentes parlamentarias indicaron que el artículo será eliminado durante la reunión plenaria de comisiones prevista para emitir dictamen, con la mira puesta en la sesión convocada para este jueves. El oficialismo busca que la Cámara baja apruebe el texto con cambios y enviarlo rápidamente al Senado para intentar convertirlo en ley antes de fin de mes.

El punto en cuestión modificaba el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establecía que, ante enfermedades o accidentes no vinculados a la tarea laboral, el trabajador percibiría el 50% del salario durante un período determinado si la situación derivaba de una actividad voluntaria que implicara riesgo para su salud, y el 75% en otros casos. La redacción generó cuestionamientos por considerar que afectaba derechos adquiridos y abría la puerta a interpretaciones restrictivas.

Desde sectores dialoguistas, entre ellos Hacemos Coalición Federal, anticiparon que no acompañarían el proyecto si no se revisaba ese apartado. La presión política se combinó con críticas de organizaciones sindicales, que advirtieron sobre un posible retroceso en materia de protección laboral.

Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por ceder en ese punto para preservar el núcleo central de la reforma. En la Casa Rosada entienden que asegurar la aprobación general del paquete es prioritario, aun cuando implique postergar el debate sobre las licencias médicas para una instancia posterior o una iniciativa complementaria.

Con el calendario legislativo ajustado y negociaciones abiertas hasta último momento, el oficialismo enfrenta ahora el desafío de consolidar los acuerdos alcanzados y evitar nuevas fugas que pongan en riesgo la sanción de una de las leyes consideradas clave en su agenda.