Con nuevo formato el Juego de las Estrellas de la NBA brilló en todo su esplendor

La NBA apostó fuerte a un cambio de formato en el Juego de las Estrellas 2026 y logró devolverle intensidad a un evento que en los últimos años había sido cuestionado por la falta de competitividad. Con premios económicos más altos y un sistema renovado, la liga buscó recuperar el interés del público y ofreció una jornada dinámica y cargada de espectáculo.

El título quedó en manos del Team Stars, el combinado que representó a Estados Unidos, tras imponerse con autoridad por 47-21 ante Team Stripes en la final. La diferencia reflejó el dominio que ejercieron desde el inicio, con una actuación colectiva sólida y momentos de alto vuelo.

La gran figura de la noche fue Anthony Edwards, autor de 32 puntos y elegido MVP del evento. El escolta marcó el ritmo en cada uno de los partidos y coronó su actuación con una volcada espectacular en la definición.

El torneo reunió a tres equipos de ocho jugadores cada uno: Team Stars (USA Rojo), Team Stripes (USA Azul) y Team World (Resto del Mundo), bajo un formato de todos contra todos que derivó en la final entre los dos mejores. En el primer cruce, Team Stars superó a Team World en tiempo suplementario gracias a un triple decisivo de Scottie Barnes. Luego, Team Stripes se tomó revancha con un lanzamiento sobre la chicharra de De'Aaron Fox.

Más tarde, Kawhi Leonard brilló con 31 puntos en el triunfo de Team Stripes ante Team World, resultado que terminó de definir los cruces. Sin embargo, en la final, Team Stars impuso su energía y contundencia para quedarse con el trofeo sin discusión.

El fin de semana también dejó otros momentos destacados: Keshad Johnson se llevó el Concurso de Clavadas, mientras que Damian Lillard conquistó su tercer título en el Concurso de Triples, reafirmando su condición de especialista.

Con un esquema más ágil y mayor incentivo competitivo, la edición 2026 del All-Star Weekend dejó sensaciones positivas y abrió la puerta a que este formato pueda repetirse en los próximos años.