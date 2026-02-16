Aprehendieron a un hombre con un cuchillo en Sarmiento y Pueyrredón

Un hombre de 29 años fue aprehendido en nuestra ciudad de Santo Tomé tras ser sorprendido con un arma blanca durante un patrullaje preventivo.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico en la zona de Sarmiento y Pueyrredón. Según informaron fuentes policiales, los efectivos identificaron al individuo en el marco de tareas de control y, al realizarle un chequeo de rutina, detectaron que llevaba oculto entre sus prendas un cuchillo de fabricación artesanal.

El arma, que contaba con funda y presentaba una hoja de aproximadamente 20 centímetros, fue inmediatamente secuestrada. El sujeto fue trasladado en primera instancia a Medicina Legal para las diligencias de rigor y luego a la dependencia policial correspondiente.

La causa quedó en manos de la Justicia bajo las actuaciones previstas en el artículo 110 del Código de Convivencia, que sanciona la portación indebida de armas blancas en la vía pública.

El hecho se enmarca en los operativos de prevención que se vienen realizando en distintos barrios de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad y desalentar situaciones de riesgo.

