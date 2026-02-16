Boca no reacciona: empate, silbidos y más dudas en la Bombonera

En una semana atravesada por reclamos internos y señales de preocupación desde la dirigencia, Boca Juniors volvió a dejar una imagen preocupante. El empate sin goles ante Platense en la Bombonera no solo prolongó un arranque de temporada irregular, sino que profundizó el malestar de los hinchas, que despidieron al equipo entre silbidos y reproches.

Tras la caída frente a Vélez Sarsfield en Liniers, el presidente Juan Román Riquelme había pedido una reacción. Sin embargo, el equipo volvió a mostrar los mismos síntomas: falta de juego, escasa generación de peligro y una preocupante desconexión colectiva. El ciclo de Claudio Ubeda alterna triunfos y derrotas sin lograr estabilidad, y esa irregularidad empieza a pesar.

Boca nunca logró adueñarse del partido. En el primer tiempo fue impreciso, lento en la circulación y vulnerable en las transiciones defensivas. Apenas inquietó con una acción aislada que terminó en un cabezazo controlado por el arquero rival. Del otro lado, Platense, ordenado y disciplinado, estuvo más cerca de abrir el marcador con un remate que dio en el palo y hasta reclamó una mano en el área.

El mediocampo volvió a ser un problema. La sociedad entre Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón no encontró dinámica ni claridad para manejar los tiempos. Sin recuperación alta ni profundidad por las bandas, el equipo terminó refugiándose en pases hacia atrás, alimentando la impaciencia de una Bombonera cada vez más incrédula.

En ataque tampoco hubo respuestas. Sin la frescura de Exequiel Zeballos —afuera por lesión—, Boca careció de desequilibrio. Ángel Romero insinuó más de lo que concretó, Miguel Merentiel luchó aislado y Lucas Janson desperdició la ocasión más clara tras un error defensivo rival. La reprobación no tardó en bajar desde las tribunas cuando fue reemplazado.

El ingreso de Edinson Cavani, tras más de dos meses sin jugar, encendió una ilusión pasajera. El uruguayo generó dos situaciones en pocos minutos, pero no alcanzó para torcer el rumbo ni para cambiar el clima. El “movete, Xeneize, movete” se impuso como banda sonora de un final tenso.

Más allá de las lesiones y de un mercado de pases improvisado, Boca sigue sin una identidad clara. No hay una idea sostenida ni un funcionamiento reconocible que respalde al entrenador. El empate dejó más dudas que certezas y expuso que el problema ya no es un tropiezo aislado, sino una tendencia que empieza a inquietar seriamente en la Ribera.