Ucrania pide garantías de seguridad por 20 años para avanzar en la paz con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, planteó que cualquier acuerdo de paz con Rusia deberá incluir una garantía de seguridad por parte de Estados Unidos con una vigencia de al menos 20 años. El mandatario consideró que esa condición es “ineludible” y remarcó que sin ese respaldo no avanzará en la firma de un entendimiento definitivo.

Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, Zelenski expresó su expectativa de que la próxima ronda de negociaciones trilaterales con Rusia y Estados Unidos, prevista para esta semana en Ginebra, sea “seria, sustancial y útil”. También deslizó críticas hacia Washington al señalar que en instancias previas las discusiones sobre concesiones se centraron principalmente en Ucrania y no en Moscú.

Las conversaciones se desarrollarán martes y miércoles en la ciudad suiza y contarán con delegaciones ampliadas. Desde el Kremlin, el vocero Dmitry Peskov confirmó que el equipo ruso estará encabezado por el asesor presidencial Vladimir Medinsky e incluirá a otros altos funcionarios. Según adelantó, en esta etapa se abordará un espectro más amplio de temas, entre ellos cuestiones territoriales.

En paralelo a las tratativas diplomáticas, el conflicto mantiene su intensidad en el terreno. El Ministerio de Defensa ruso informó que sus tropas tomaron el control de dos asentamientos en las regiones de Sumy y Donetsk y que durante la última jornada se realizaron ataques contra infraestructura energética y posiciones ucranianas. Además, Moscú aseguró haber interceptado misiles HIMARS y cientos de drones.

Del lado ucraniano, autoridades rusas denunciaron un ataque masivo con drones en la región de Bryansk, que habría afectado instalaciones eléctricas y provocado interrupciones temporales en el suministro. También se reportaron incidentes en Bélgorod, Kursk y Kaluga, con numerosos aparatos no tripulados derribados por los sistemas de defensa aérea.

Mientras tanto, en Kiev se abrió otro frente de tensión. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania informó la detención del exministro de Energía German Galushchenko cuando intentaba cruzar la frontera, en el marco de una investigación judicial. El organismo indicó que las actuaciones continúan bajo supervisión de la Justicia y que forman parte de un caso más amplio por presuntas irregularidades.

Con el escenario militar aún activo y nuevas derivaciones políticas en Ucrania, la expectativa internacional se concentra ahora en la mesa de negociación de Ginebra, donde las partes intentarán acercar posiciones en un conflicto que ya lleva casi dos años.