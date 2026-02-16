Reforma laboral: el cambio clave que quiere introducir el oficialismo sin que el proyecto vuelva al Senado

En medio de intensas negociaciones contrarreloj, el oficialismo busca cerrar un acuerdo con bloques dialoguistas para destrabar uno de los puntos más controvertidos de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei: la modificación del régimen de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

La discusión gira en torno a los cambios introducidos al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que, tras los primeros tres meses, el trabajador que padezca una enfermedad o accidente no vinculado a su actividad cobrará el 50% del salario —o el 75% si tiene personas a cargo—, sin precisar qué ocurrirá en los casos de enfermedades graves.

Con el objetivo de garantizar la aprobación definitiva antes del cierre de las sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza intenta convencer a los bloques de la UCR, el PRO y Unidos —que acompañan en general la reforma— de avanzar en una ley complementaria que asegure el pago del 100% del sueldo en situaciones de gravedad, como ocurre actualmente. De esa manera, el oficialismo evitaría introducir cambios en el texto principal y que el proyecto deba volver al Senado.

Desde el Gobierno buscan que la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil estén sancionados antes del 1° de marzo, cuando Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso.

Según fuentes parlamentarias, si no prospera el entendimiento político, el oficialismo podría incorporar modificaciones en Diputados y enviar de inmediato el texto al Senado para su ratificación, aunque ese escenario es el que la Casa Rosada procura evitar.

Durante el fin de semana hubo contactos entre Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, para encontrar una salida que permita incorporar garantías sobre enfermedades graves sin reabrir el debate en la Cámara alta.

En declaraciones televisivas, Bullrich confirmó que el oficialismo trabaja en una alternativa que contemple el pago total del salario en casos de enfermedades graves, aunque con la exigencia de un certificado “fehaciente” o la intervención de una junta médica.

El acuerdo debería quedar cerrado antes del miércoles al mediodía, cuando se reúna el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto para emitir dictamen y dejar el proyecto listo para su tratamiento en el recinto el jueves.