Tras el reclamo de vecinos, comenzaron a limpiar el predio donde mataron a Jeremías Monzón

Por Santotomealdía



Este sábado comenzaron tareas de limpieza en el predio ubicado en Juan José Paso al 3700, en barrio Chalet, donde fue asesinado Jeremías Monzón. La intervención fue llevada a cabo por un particular, tras los reclamos de vecinos y organizaciones sociales que exigieron la recuperación urgente del espacio.

El lugar —frente a la cancha de Colón— estaba cubierto de malezas y en estado de abandono desde hace años. La denuncia más reciente fue realizada por la militante social María Claudia Albornoz, quien calificó al predio como “el monumento a la desidia” y criticó duramente la inacción del Municipio de Santa Fe y del Gobierno provincial.

A pesar del fuerte impacto que generó aquel reclamo público, pasaron algunas semanas hasta que este sábado se pudo observar que comenzaron a limpiar el terreno que ocupó la empresa Praxair, y que se encuentra abandonado desde la inundación de 2003.

El crimen de Jeremías Monzón reactivó la demanda por la recuperación del predio. Para los vecinos, se trata de una de las principales entradas a barrio Chalet, y su estado actual representa un riesgo constante.

Aunque la intervención aún no es integral ni definitiva, marca un primer paso frente a años de abandono. El reclamo sigue vigente: exigen la expropiación del terreno y su transformación en un espacio público para las infancias y adolescencias del sur de la ciudad, como propuso Albornoz en su publicación.