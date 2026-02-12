El Senado dio media sanción a la reforma laboral y el proyecto pasó a Diputados

El Senado aprobó este jueves el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, con 42 votos a favor y 30 en contra, tras una sesión que se extendió durante más de quince horas. La iniciativa ahora será girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará que sea tratada antes del 27 de febrero, según indicaron fuentes parlamentarias.

La votación contó con el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales, entre ellos Provincias Unidas, Frente de la Concordia Social, Frente Cívico, Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad y Primero los Salteños. En contra se pronunciaron los 28 integrantes del interbloque peronista —que reúne al Justicialismo, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— junto a dos legisladores de Santa Cruz.

El debate comenzó pasadas las 11, con el quórum aportado por el oficialismo y bloques aliados. La votación en general se realizó a la 1.20 de la madrugada y el tratamiento en particular se extendió hasta minutos antes de las 4.

El tablero del Senado informa los resultados finales de la votación en general.

El proyecto introduce cambios en distintos aspectos del régimen laboral. Entre otros puntos, prevé incentivos fiscales para promover el empleo formal, establece topes a las indemnizaciones, habilita convenios por empresa, crea la figura del banco de horas y fija límites al derecho de huelga en servicios considerados esenciales. También incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos mediante aportes de grandes empresas y pymes.

Durante la discusión en particular, el oficialismo rechazó modificaciones planteadas por senadores de la oposición. En el capítulo referido a los aportes a gremios y cámaras empresarias, se aprobó que continúen los aportes obligatorios, aunque con un tope del 2% en el caso de los sindicatos y del 0,5% para las cámaras empresariales.

En relación con el pago de salarios, se resolvió mantener la autorización exclusiva a entidades bancarias, con la posibilidad de que billeteras virtuales operen bajo esa modalidad si se adecuan a las normas del Banco Central. Además, a último momento se incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, al no haber sido incluido originalmente en el temario de sesiones extraordinarias.

Otro de los puntos incluidos en la ley fue la prórroga hasta 2028 del actual esquema de financiamiento del Instituto Nacional del Cine (INCAA), que continuará recibiendo recursos provenientes de entradas de cine, venta o alquiler de contenidos audiovisuales y un porcentaje de la recaudación del ENACOM, tras lo cual dependerá de partidas presupuestarias.

El debate estuvo atravesado por fuertes cruces. Desde el oficialismo, se defendió la reforma como una actualización del marco normativo vigente y una herramienta para reducir la litigiosidad laboral. En cambio, desde el interbloque peronista cuestionaron la constitucionalidad de la iniciativa y advirtieron que modifica decenas de leyes en una sola norma. También se plantearon críticas sobre el impacto en derechos laborales y sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

En total, 32 senadores expusieron en la discusión en general y 10 jefes de bloque participaron en el cierre. Con la media sanción obtenida en la Cámara alta, el proyecto inicia ahora su recorrido en Diputados, donde se definirá su sanción definitiva o eventuales cambios.