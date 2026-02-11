La región suma un nuevo sindicato de seguridad privada impulsado desde Santa Fe

La Unión de Trabajadores de Seguridad y Vigilancia Región Litoral (U.T.S.VI.R.L.) quedó formalmente constituida tras obtener la inscripción gremial otorgada por la Secretaría de Trabajo de la Nación y realizar esta semana sus primeras elecciones de autoridades, que ungieron a Hernán Codina como secretario general. El acto de lanzamiento se llevó a cabo el lunes por la noche en la ciudad de Santa Fe, marcando lo que sus impulsores definieron como “un hecho histórico” para el sector en la región.

La inscripción fue oficializada mediante la Resolución 938/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial, que reconoce a la entidad como asociación gremial de primer grado. El nuevo sindicato tendrá como zona de actuación ciudades de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, nucleando a trabajadores de la seguridad privada bajo relación de dependencia.

Según explicó su secretario general, el proceso comenzó en 2020 con la presentación del trámite de inscripción gremial. “Este año finalmente salió la inscripción, lo que significa que somos un sindicato formado legalmente”, señaló, y agregó que tras la notificación oficial avanzaron con la convocatoria a elecciones para regularizar la situación institucional, tal como exige la normativa vigente. Los comicios se realizaron el lunes y las nuevas autoridades fueron electas por un mandato de cuatro años.

Desde la conducción remarcaron que el sindicato “nace en Santa Fe y se proyecta a toda la región Litoral”, con el objetivo de fortalecer la representación de los vigiladores privados del interior del país. En ese sentido, sostienen que la iniciativa surge ante la necesidad de una estructura gremial con mayor presencia federal y atención a las problemáticas específicas de las distintas provincias.

El pasado lunes se desarrollaron las elecciones de autoridades y el acto de lanzamiento del sindicato.

La Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) celebró la creación de la nueva entidad y destacó que se trata de “un nuevo modelo sindical” que prioriza la unidad, la representación federal y la defensa de los derechos laborales. En un comunicado oficial, la federación valoró el lanzamiento y la participación de autoridades, referentes institucionales y representantes de otros gremios del sector.

Si bien la U.T.S.VI.R.L. cuenta actualmente con inscripción gremial —lo que le permite funcionar legalmente y afiliar trabajadores—, deberá avanzar en los próximos pasos administrativos y consolidar su representatividad para aspirar, en el futuro, a la personería gremial, condición que habilita la negociación de convenios colectivos.

Con base en Santa Fe y un alcance que abarca buena parte del Litoral argentino, el nuevo sindicato inicia así una etapa de organización y expansión territorial, con la meta de consolidarse como referencia para los trabajadores de la seguridad privada en la región.