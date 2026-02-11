Violencia y represión durante la protesta contra la reforma laboral frente al Congreso

La protesta contra la reforma laboral que este miércoles se debatía en el Senado terminó con graves incidentes en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Durante la tarde, un grupo de manifestantes derribó el vallado de seguridad, arrojó bombas molotov y se enfrentó con las fuerzas policiales, que respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.

Los disturbios comenzaron pasadas las 15, cuando un grupo de encapuchados se separó de la columna principal —conformada por sindicatos, organizaciones sociales y jubilados— y comenzó a lanzar proyectiles improvisados y artefactos incendiarios. En videos registrados en el lugar se ve a manifestantes fabricando una bomba molotov detrás de estructuras de madera y arrojándola hacia el cordón policial.

Fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que hubo al menos siete detenidos, mientras que la abogada Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), informó que hasta seis detenciones fueron convalidadas por la fiscalía y habría más de 30 personas demoradas.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, respaldó el accionar de las fuerzas y afirmó que las manifestaciones deben ser pacíficas. A través de sus redes sociales, sostuvo que se actuó ante "hechos de violencia", confirmó que cuatro efectivos resultaron heridos (tres de Gendarmería y uno de la Policía Federal) y denunció que algunos manifestantes estaban armados con morteros, gomeras con tuercas y molotovs.

Por su parte, manifestantes y dirigentes sociales denunciaron que la represión comenzó sin provocación contra jubilados y trabajadores que se manifestaban pacíficamente. En ese marco, también se reportaron agresiones a periodistas y bloqueos al trabajo de la prensa en algunas calles cercanas, como Alsina y San José.

Organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA, junto a agrupaciones políticas de izquierda, participaron de la convocatoria y reiteraron su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Algunos sectores ya comenzaron a llamar a nuevas protestas e incluso evalúan medidas como un paro nacional.

En paralelo, el Senado debatía el proyecto con la presencia del oficialismo, bloques aliados y sectores del peronismo provincial, mientras el presidente Milei seguía el desarrollo desde la Quinta de Olivos.