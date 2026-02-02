Comenzó a funcionar el Boleto Educativo 2026 en Santa Fe

Desde las 0 de este lunes comenzó a funcionar el Boleto Educativo 2026 en la provincia de Santa Fe. Según datos oficiales, en la primera semana de inscripción ya se registraron 142.813 solicitudes de estudiantes, docentes y asistentes escolares de distintos niveles.

El beneficio puede utilizarse para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, así como para docentes y asistentes escolares de todos los niveles. En tanto, a partir del 3 de marzo, cuando se inicie el ciclo lectivo, quedará habilitado también para alumnos de nivel inicial y primario.

De acuerdo con el registro provincial, del total de solicitudes recibidas hasta el momento, 115.492 corresponden a estudiantes, 21.621 a docentes y 5.700 a asistentes escolares. Entre 2024 y 2025, la Provincia destinó más de 122.000 millones de pesos al Boleto Educativo y al Boleto Educativo Rural; solo durante 2025 la inversión fue de 72.400 millones.

La inscripción para acceder al beneficio permanece abierta desde el 26 de enero y se extenderá hasta el 31 de mayo. El trámite es gratuito, se realiza de manera digital y puede completarse tanto a través del sitio web oficial como mediante la aplicación Mi Santa Fe, disponible para dispositivos Android e iOS. Quienes se hayan inscripto en 2025 deben volver a realizar el procedimiento este año.

Además, desde este lunes quedó habilitado el registro para el Boleto Educativo Rural. Está destinado a alumnos, docentes y asistentes escolares de establecimientos educativos ubicados en zonas rurales; a estudiantes de modalidad especial que requieran traslados específicos; y a personas que residan en áreas rurales y asistan o trabajen en escuelas urbanas sin contar con transporte público disponible para llegar al establecimiento. En estos últimos casos, las instituciones urbanas deberán contar con autorización previa del Ministerio correspondiente.

Para consultas, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del programa, comunicarse a través del chatbot provincial o enviar un correo electrónico a la casilla habilitada para el Boleto Educativo.