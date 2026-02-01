Occhipinti repitió la hazaña y volvió a ganar la Maratón Santa Fe–Coronda

Por Santotomealdía



La 48ª edición de la Maratón Acuática Santa Fe–Coronda confirmó por qué es considerada “la más linda del mundo”. Este domingo 1 de febrero, tras casi nueve horas de competencia, el italiano Alessio Occhipinti volvió a quedarse con el triunfo y se consagró bicampeón, mientras que Mayte Puca repitió el título en la clasificación femenina.

Occhipinti, de 29 años, cruzó el pontón de llegada en Coronda con un tiempo de 8 horas, 42 minutos y 59 segundos, el mismo registro que había logrado en la edición 2025. Con esta victoria, el nadador romano igualó en cantidad de títulos a su guía y compatriota Simone Ercoli, campeón en 2013 y 2014. “Alessio ha hecho una carrera muy emocionante. Imaginaba que iba a ganar”, expresó Ercoli minutos antes de la definición.

La hegemonía italiana quedó reflejada en el podio, que fue íntegramente de ese país. Giuseppe Ilario finalizó en el segundo lugar, con un tiempo de 8 horas y 50 minutos, mientras que Niccolò Ricciardi completó el trío ganador, con 8 horas y 54 minutos.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el santafesino Martín Carrizo, que protagonizó una actuación memorable. Tras luchar durante horas por un lugar en el podio, llegó en el cuarto puesto, con un tiempo de 8 horas, 55 minutos y 11 segundos, apenas un minuto y once segundos detrás de Ricciardi. Su arribo fue acompañado por una cerrada ovación del público, que reconoció el esfuerzo y la entrega del nadador local.

Detrás de Carrizo, completaron los primeros puestos Johndry Segovia, de Venezuela, que finalizó quinto; Matheus Evangelista, de Brasil, sexto; y Julien Pichot, de Francia, séptimo. El cordobés Tomás Rodríguez, en su segunda participación, arribó en el octavo lugar.

En la clasificación femenina, Mayte Puca volvió a escribir su nombre en la historia de la competencia. La nadadora barilochense tocó el pontón de llegada a las 18:16, se ubicó en el noveno puesto de la tabla general y se consagró campeona en mujeres, repitiendo el título obtenido en 2025 y confirmando su gran momento deportivo.

La llegada se vivió como una verdadera fiesta popular. Desde horas antes, la costanera de Coronda se colmó de público, con aplausos, banderas y emoción para recibir a cada uno de los 18 nadadores que desafiaron los 59 kilómetros de un recorrido exigente y emblemático.

Con el cierre de la prueba, la edición 2026 dejó imágenes imborrables, actuaciones de alto nivel internacional y el orgullo de una competencia que combina deporte, tradición y pasión popular. Una vez más, el río fue escenario de una historia que se renueva cada verano y reafirma el lugar de la Santa Fe–Coronda como una de las maratones acuáticas más importantes del mundo.