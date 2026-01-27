Investigan si fueron agentes policiales quienes filtraron el video del asesinato de Jeremías

Por Santotmealdía



La Justicia investiga si agentes policiales están involucrados en la filtración del video que muestra el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente santotomesino asesinado el pasado 18 de diciembre. La causa fue asignada al fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, quien busca establecer si la difusión del material partió de miembros de las fuerzas de seguridad con acceso al expediente judicial.

El video, que comenzó a circular por WhatsApp, redes sociales e incluso fue difundido en medios nacionales, exhibe con crudeza cómo Jeremías fue apuñalado y torturado hasta morir. A raíz de su viralización, la familia pidió públicamente que no se reproduzca ni comparta el contenido, y promovió acciones judiciales para frenar su circulación.

Los abogados de la familia, Bruno Rugna y Diego Martini, habían adelantado a nuestro medio que presentarían una medida cautelar para prohibir la difusión del video y su audio. Al mismo tiempo, realizaron denuncias formales para que se investigue el origen de la filtración. “Hicimos una serie de denuncias con algunas puntas y líneas de investigación que teníamos nosotros, y en eso está trabajando ahora la Fiscalía”, explicó Rugna.

A pesar de que algunos medios difundieron el material con imágenes editadas, el contenido sigue siendo claramente identificable y extremadamente violento. “Un canal lo publicó con el video blureado pero con el audio intacto. Otro medio directamente publicó el audio completo. Es imposible de escuchar”, remarcó Rugna en declaraciones a Nova al Día.

La medida cautelar, ya presentada, busca prohibir la difusión del video y del audio por cualquier medio, incluyendo medios de comunicación, redes sociales, servicios de mensajería y cualquier otra plataforma digital. “Lo que estamos tratando de frenar es la distribución por todo tipo de canal”, sostuvo el abogado.

Además de insistir en la necesidad de detener la circulación del material, Rugna cuestionó fuertemente la reacción de parte de la sociedad. “En los primeros días, cuando se conoció cómo había sido cometido el crimen, la sociedad entera estaba compungida. Esas mismas personas hoy están mirando el video con fines de diversión”, afirmó.

Respecto al posible origen de la filtración, los abogados fueron contundentes. “Queremos saber por dónde se filtró y llegar hasta las últimas consecuencias legales”, subrayó Rugna, aunque descartaron que la responsabilidad recaiga sobre el Ministerio Público de la Acusación o el Poder Judicial. “No señalamos a nadie del MPA ni del Poder Judicial. Todo lo contrario: entendemos que están haciendo todo lo posible para que eso no se filtre”, aclaró Martini.

La filtración del video, que muestra el momento exacto del crimen, se convirtió en una de las aristas más delicadas del caso, que sigue generando conmoción en nuestra ciudad. La familia de Jeremías continúa reclamando justicia y respeto, mientras la investigación avanza en identificar a los responsables de la difusión y aplicar las sanciones correspondientes.