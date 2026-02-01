Los alimentos sostienen su ritmo de aumentos y se proyecta inflación por encima del 2% en enero

El comportamiento de los precios de los alimentos volvió a convertirse en el principal factor de presión inflacionaria hacia el cierre de enero. A pesar de que el proceso de desaceleración iniciado en 2025 continúa vigente, los productos de consumo cotidiano mantuvieron una tendencia alcista que volvió a empujar el índice mensual por encima del 2%.

Según los relevamientos de distintas consultoras privadas, las últimas semanas del mes mostraron una aceleración leve pero sostenida, especialmente en rubros sensibles de la canasta básica. Verduras, carnes y aceites encabezaron las subas, mientras que algunos segmentos como bebidas y lácteos mostraron retrocesos o ajustes más suaves.

El fenómeno refleja una dinámica que se repite: la inflación cede en términos generales, pero los alimentos resisten a la baja, en buena medida por su demanda inelástica y su peso específico en el consumo cotidiano. Esto afecta con mayor intensidad a los hogares de menores ingresos, para quienes el gasto en alimentos representa un porcentaje más alto de sus ingresos totales.

Los datos de consultoras privadas confirman esta tendencia. Econviews estimó una inflación del 2,8%, mientras que LCG la ubicó en torno al 2,5%, destacando el impacto del aumento en el precio de la carne. Por su parte, Equilibra calculó una suba del 2,2%, y desde Almaceneros de Córdoba estimaron una variación entre 2,4% y 2,5%. En el extremo inferior, el IPC Online de Bahía Blanca arrojó una suba del 1,9%, en base a un monitoreo digital de precios.

Más allá de las diferencias metodológicas, los informes coinciden en varios movimientos relevantes: bajas estacionales en algunas verduras, aumentos en bebidas, una dinámica estable en los componentes del IPC núcleo y cierta moderación en precios regulados —como los combustibles— favorecida por la estabilidad cambiaria durante el mes.

A este escenario se suma un dato técnico importante: desde febrero, el INDEC comenzará a utilizar una nueva canasta de bienes y servicios para medir la inflación, adaptada a patrones de consumo más recientes. La actualización incluirá una mayor ponderación de los servicios y menor peso relativo de los alimentos, lo que podría incidir en la lectura del índice general en los próximos meses.

Mientras se aguarda el dato oficial, enero se encamina a cerrar con una inflación superior al 2%, sostenida por la persistencia de aumentos en productos básicos y por ajustes sectoriales que, aunque moderados, siguen marcando el ritmo del índice de precios.