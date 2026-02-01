El Congreso retoma la actividad con una agenda cargada y negociaciones clave del oficialismo

El Congreso de la Nación retoma desde este lunes su actividad parlamentaria en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias, con un temario amplio y negociaciones políticas en marcha. El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, apuesta a convertir febrero en un mes clave para avanzar con proyectos centrales de su agenda legislativa, con la reforma laboral como principal objetivo.

Según lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, las sesiones se extenderán hasta fines del mes en curso, con el objetivo de alcanzar consensos antes del 1 de marzo, cuando el presidente inaugure el período ordinario.

Entre los temas destacados que se tratarán en el recinto se encuentran:

La reforma laboral , que ya cuenta con dictamen de mayoría en el Senado, pero aún no tiene asegurados los votos. El Gobierno intenta garantizar su aprobación antes del 13 de febrero , con gestiones lideradas por figuras como Patricia Bullrich y Diego Santilli , quienes mantienen reuniones con senadores y gobernadores para lograr apoyos.

La Ley de Reforma Penal Juvenil , un proyecto que genera diversas posturas y busca modificar el régimen de responsabilidad penal para adolescentes, instalando un nuevo piso de edad y redefiniendo las condiciones del proceso judicial.

La declaración de emergencia ígnea, en respuesta a los incendios registrados en varias provincias del país. La iniciativa busca acelerar la respuesta estatal y habilitar recursos específicos para prevenir y combatir focos activos.

El clima político en el Senado sigue siendo complejo, ya que el oficialismo no cuenta con mayoría propia y debe negociar artículo por artículo con bloques dialoguistas, independientes y representantes provinciales. Uno de los puntos de mayor tensión gira en torno a la coparticipación y el impacto que algunas medidas podrían tener sobre los ingresos de las provincias.

La reforma laboral, en particular, se presenta como la "madre de todas las batallas" para el Ejecutivo, que considera este paquete de cambios clave para "generar empleo registrado y reducir la litigiosidad". Sin embargo, algunos gobernadores y senadores aliados han solicitado modificaciones a varios artículos, incluidos los referidos al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y a facultades reglamentarias del Ministerio de Economía.

La definición de estos proyectos no solo tendrá impacto legislativo, sino también simbólico y político, ya que el Gobierno busca llegar al discurso del 1 de marzo con resultados concretos que respalden su plan de gestión. En ese marco, la estrategia de Balcarce 50 apunta a cerrar acuerdos antes del 11 o 12 de febrero y evitar una nueva demora como la de diciembre pasado.

Las próximas semanas marcarán el pulso político de un año que se anticipa intenso en el Congreso, con una oposición fragmentada, negociaciones abiertas y un oficialismo que intenta consolidar respaldo legislativo en medio de un escenario económico y social en tensión.