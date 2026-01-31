Revancha y título: Rybakina destronó a Sabalenka y se quedó con el Abierto de Australia

La kazaja Elena Rybakina se consagró campeona del Abierto de Australia, tras imponerse en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka en un duelo cambiante y de alto nivel. La quinta preclasificada se impuso ante la actual número 1 del mundo por 6-4, 4-6 y 6-4 luego de dos horas y 18 minutos de juego.

El partido comenzó con ventaja para la kazaja, que consiguió un quiebre en el primer game del encuentro. Esa diferencia inicial resultó clave, ya que sostuvo todos sus turnos de saque y cerró el primer set por 6-4.

En el segundo parcial predominó la paridad, con ambas jugadoras firmes al servicio. Sin embargo, Sabalenka logró romper en el décimo game y se quedó con la manga por 6-4, forzando un tercer set.

En el capítulo decisivo, la número uno del mundo tomó la iniciativa con un rápido quiebre que la puso 3-0 arriba. Pero Rybakina reaccionó con autoridad y encadenó cinco games consecutivos para dar vuelta el marcador y colocarse 5-3. Tras el descuento de Sabalenka, la kazaja mantuvo su saque y selló el triunfo con otro 6-4.

De esta manera, Rybakina conquistó su segundo título de Grand Slam, luego de Wimbledon 2022, y se tomó revancha de la final del Abierto de Australia 2023, cuando había caído ante la propia Sabalenka en tres sets. El resultado le permitirá ascender al tercer puesto del ranking WTA.

En su camino hacia el trofeo, la flamante campeona superó a la eslovena Kaja Juvan, a la francesa Varvara Gracheva, a la checa Tereza Valentová, a la belga Elise Mertens (21°), a la polaca Iga Swiatek (2°) y a la estadounidense Jessica Pegula (6°), sin ceder un solo set.

El certamen concluirá este domingo con la final masculina entre el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, y el serbio Novak Djokovic (4°), prevista para las 5:30 (hora argentina).