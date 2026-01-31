Caos por un feroz temporal de viento, lluvia y granizo en Mendoza

Un intenso temporal de lluvia, granizo y fuertes ráfagas de viento impactó este viernes en la provincia de Mendoza y generó un escenario crítico en distintos puntos del territorio. El fenómeno dejó más de 360 intervenciones registradas, extensos cortes de energía eléctrica y el rescate de tres menores que fueron arrastrados por la crecida de un dique.

En el Gran Mendoza, las precipitaciones acumularon cerca de 60 milímetros en pocas horas, lo que equivale a una quinta parte del promedio anual de lluvias en la provincia. Desde Defensa Civil informaron que se contabilizaron más de 360 incidentes vinculados principalmente al desborde de cauces y canales, caída de árboles y fallas en el suministro eléctrico. La tormenta afectó de manera significativa al área metropolitana y también al sur provincial.

De acuerdo con información consignada por la Agencia Noticias Argentinas, el temporal comenzó después del mediodía en los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo, y avanzó rápidamente hacia Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. La intensidad del fenómeno provocó anegamientos en acequias y rutas, además de la caída de numerosos árboles que complicaron el tránsito y afectaron el transporte público.

La empresa distribuidora de electricidad precisó que más de 56 mil usuarios resultaron afectados durante la tarde del viernes. En tanto, el servicio del Metrotranvía debió suspenderse de forma momentánea luego de que un árbol cayera sobre el tendido eléctrico en la intersección de calle Belgrano y avenida Emilio Civit.

El sistema de provisión de agua potable también sufrió consecuencias. Las plantas potabilizadoras de Alto Godoy, Benegas y Luján 1 y 2 quedaron fuera de funcionamiento como consecuencia de las tormentas registradas en el Piedemonte.

En cuanto a los daños materiales, San Martín fue uno de los departamentos más comprometidos, con alrededor de 123 reportes entre árboles caídos y techos derrumbados. En Tupungato, en tanto, se informaron más de 60 viviendas afectadas por inundaciones.

Uno de los episodios más delicados se produjo en Godoy Cruz, donde tres niños cayeron al Dique Maure y fueron arrastrados por el aumento repentino del caudal. Tras un operativo desplegado por Bomberos del Cuartel Central y voluntarios, se confirmó que los menores lograron salir por la ladera sur del río y se encuentran en buen estado de salud. Además, en la zona de Anchoris, la fuerza del agua desplazó una topadora sobre la ruta 40, lo que obligó a rescatar a un operario que había quedado atrapado sobre la máquina.

Desde el Gobierno de Mendoza señalaron que, a pesar de la magnitud del temporal, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad. No obstante, la Dirección de Contingencias Climáticas mantiene vigente la alerta naranja ante la previsión de nuevas lluvias abundantes, intensa actividad eléctrica y posible caída de granizo en las próximas horas.

