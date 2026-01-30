Alcaraz, finalista en Australia tras un duelo maratónico ante Zverev

Carlos Alcaraz (1° del ranking mundial) protagonizó una de las semifinales más intensas del Abierto de Australia y consiguió su clasificación a la final tras derrotar al alemán Alexander Zverev (3°) en cinco sets, luego de 5 horas y 27 minutos de juego.

El español se impuso por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5 en un encuentro cambiante y cargado de dramatismo, que se definió recién en los últimos minutos sobre la cancha central de Melbourne.

Alcaraz comenzó con autoridad. En el primer parcial le alcanzó un quiebre para inclinar la balanza y cerrar el set por 6-4. En el segundo, el trámite fue más equilibrado: Zverev elevó su nivel, llegó a disponer del saque para quedarse con la manga, pero el español reaccionó a tiempo, recuperó el quiebre y terminó imponiéndose en el tie-break para tomar una ventaja de dos sets.

Cuando parecía encaminarse a una victoria en sets corridos, el partido cambió por completo. Problemas físicos afectaron a Alcaraz, que recibió atención médica en medio de un momento de tensión con su rival. Esa merma fue aprovechada por Zverev, que se quedó con los tie-breaks del tercer y cuarto set y forzó una definición decisiva.

El capítulo final fue tan dramático como el resto del partido. Zverev logró un quiebre temprano y llegó a estar 5-4 con su servicio para cerrar el encuentro. Sin embargo, Alcaraz mostró su fortaleza mental, recuperó el quiebre en el momento justo y volvió a quebrar para sellar la victoria por 7-5, desatando la celebración en el estadio.

Con apenas 22 años, el español disputará su primera final en Melbourne y buscará su séptimo título de Grand Slam. En caso de consagrarse, se convertirá en el jugador más joven en la Era Abierta en conquistar los cuatro torneos grandes: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

La final se disputará el domingo por la mañana y Alcaraz aguardará por el vencedor del cruce entre el italiano Jannik Sinner (2°) y el serbio Novak Djokovic (4°).