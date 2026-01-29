Colapinto cerró los test de pretemporada en Barcelona con buenas sensaciones

Franco Colapinto cerró su participación en los primeros ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 que se desarrollaron en el circuito de Barcelona con un balance alentador en sus primeros kilómetros al mando del Alpine A526.

El piloto argentino estuvo en pista durante toda la jornada del lunes y volvió a girar en la mañana del miércoles, cumpliendo el plan de trabajo establecido por la escudería francesa y dejando buenas impresiones sobre el potencial del nuevo monoplaza.

Tras bajarse del auto, Colapinto destacó uno de los puntos fuertes del A526, una faceta que Alpine había tenido como déficit en años anteriores. En declaraciones a Sky Sports F1, señaló: “Todavía estamos adaptándonos al auto y explorando sus límites, pero se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno”, haciendo referencia a la mejora en velocidad final.

Sin embargo, el argentino fue cauto al analizar el rendimiento general y explicó que aún resta trabajo para optimizar el comportamiento en curvas. “No se siente tan rápido en las curvas, hay menos grip y se va un tanto más lento allí”, comentó, al tiempo que remarcó que la mayor potencia también plantea nuevos desafíos a la hora de acelerar: “Se vuelve más complicado acelerar y genera más deslizamiento”.

En cuanto al desarrollo de las pruebas, Colapinto valoró la intensidad del programa llevado adelante por Alpine. “Hemos estado haciendo mucho, es todo muy nuevo para todos y esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo”, explicó. Según detalló, el foco estuvo puesto en evaluar la fiabilidad del auto, realizar tandas largas y recopilar información clave para que el equipo técnico pueda realizar los ajustes necesarios.

A lo largo de sus dos jornadas en el trazado catalán, Colapinto completó 106 vueltas, protagonizó una interrupción con bandera roja sin consecuencias y marcó registros acordes al contexto de los test. Con esta etapa concluida, el próximo paso será la participación en las pruebas oficiales de Baréin, dentro de algunas semanas, donde Alpine continuará afinando el A526 y el argentino buscará seguir consolidándose en esta nueva fase de su carrera.

