Unión afronta una dura prueba ante Lanús por la segunda fecha del Apertura

Unión tendrá este jueves una salida exigente cuando visite a Lanús desde las 19.15 en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro será arbitrado por Fernando Espinoza, contará con VAR a cargo de Fabrizio Llobet y se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium.

El Tatengue viene de un debut discreto ante Platense, con un empate sin goles en Santa Fe que dejó sensaciones encontradas. Si bien el equipo mostró orden defensivo, le costó generar situaciones claras y tener peso en ataque, un aspecto que el cuerpo técnico intentó corregir durante la semana de trabajo.

Con ese objetivo, Leonardo Madelón planea una variante en el once inicial. Bruno Pittón se perfila para ingresar en lugar de Franco Fragapane, lo que implicaría un ajuste táctico: Mateo Del Blanco se movería a una posición más adelantada por el sector izquierdo, buscando mayor proyección y profundidad por la banda.

En la previa del encuentro también se confirmó el arribo de Lucas Menossi, quien firmó contrato hasta el 31 de diciembre tras quedar libre de Belgrano. Si bien aún no está en condiciones de ser tenido en cuenta, su incorporación amplía las opciones en el mediocampo de cara a lo que viene.

Del otro lado estará un Lanús que llega en alza. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo un arranque positivo, con un triunfo 3-2 ante San Lorenzo como visitante, y mantendría la misma formación para recibir a Unión. El Granate mostró contundencia ofensiva y carácter, virtudes que obligarán al Tatengue a sostener altos niveles de concentración e intensidad.

El partido aparece como una prueba importante para Unión, que intentará empezar a marcar el rumbo de su campaña frente a uno de los equipos que asoma como protagonista en la zona.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.