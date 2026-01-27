Jornada de acción en Champions League: se definen los últimos cupos en la etapa final

La UEFA Champions League tendrá este miércoles una jornada clave, en la que se definirán los equipos clasificados de manera directa a los octavos de final y aquellos que deberán disputar los playoffs. En total, se jugarán 18 partidos en simultáneo, correspondientes a la octava y última fecha de la fase regular. Todos los encuentros comenzarán a las 17 (hora de Argentina) y serán transmitidos por las distintas señales de ESPN, FOX Sports y la plataforma Disney+.

Tras siete fechas disputadas, solo dos equipos ya aseguraron su lugar entre los ocho mejores del certamen: Arsenal, con 21 puntos, y Bayern Múnich, con 18. Ambos ya tienen garantizado el pase directo a los octavos de final.

Con buenas posibilidades de avanzar de manera directa aparecen Real Madrid y Liverpool, ambos con 15 puntos, y Tottenham, con 14. Más atrás se abre una zona muy ajustada: entre el sexto y el decimotercer puesto se encuentran Paris Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta, todos con 13 unidades.

Otros equipos que aún mantienen chances de meterse entre los ocho primeros son Inter, Juventus, Borussia Dortmund, Galatasaray y Qarabag, que buscarán aprovechar la última fecha para dar el salto en la tabla.

En tanto, los clubes ubicados actualmente entre el 19° y el 24° puesto, que por ahora estarían clasificando a los playoffs, son Olympique de Marsella, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao y Olympiacos, aunque su situación no está asegurada, ya que otros ocho equipos todavía tienen posibilidades de desplazarlos.

Cronograma de la fecha 8

(Todos los partidos comienzan a las 17)