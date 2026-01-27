Martes 27 de enero de 2026

Deportes — 27.01.2026 —

Jornada de acción en Champions League: se definen los últimos cupos en la etapa final

Los 18 encuentros de la octava fecha de la fase regular se jugarán en simultáneo, para conocer a todos los clasificados a octavos de final y playoff.

Se acerca la etapa definitoria de la Champions League.
Se acerca la etapa definitoria de la Champions League.

La UEFA Champions League tendrá este miércoles una jornada clave, en la que se definirán los equipos clasificados de manera directa a los octavos de final y aquellos que deberán disputar los playoffs. En total, se jugarán 18 partidos en simultáneo, correspondientes a la octava y última fecha de la fase regular. Todos los encuentros comenzarán a las 17 (hora de Argentina) y serán transmitidos por las distintas señales de ESPN, FOX Sports y la plataforma Disney+.

Tras siete fechas disputadas, solo dos equipos ya aseguraron su lugar entre los ocho mejores del certamen: Arsenal, con 21 puntos, y Bayern Múnich, con 18. Ambos ya tienen garantizado el pase directo a los octavos de final.

Con buenas posibilidades de avanzar de manera directa aparecen Real Madrid y Liverpool, ambos con 15 puntos, y Tottenham, con 14. Más atrás se abre una zona muy ajustada: entre el sexto y el decimotercer puesto se encuentran Paris Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta, todos con 13 unidades.

Otros equipos que aún mantienen chances de meterse entre los ocho primeros son Inter, Juventus, Borussia Dortmund, Galatasaray y Qarabag, que buscarán aprovechar la última fecha para dar el salto en la tabla.

En tanto, los clubes ubicados actualmente entre el 19° y el 24° puesto, que por ahora estarían clasificando a los playoffs, son Olympique de Marsella, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao y Olympiacos, aunque su situación no está asegurada, ya que otros ocho equipos todavía tienen posibilidades de desplazarlos.

Cronograma de la fecha 8

(Todos los partidos comienzan a las 17)

  • Ajax vs. Olympiacos
  • Arsenal vs. Kairat Almaty
  • Mónaco vs. Juventus
  • Athletic Bilbao vs. Sporting Lisboa
  • Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt
  • Bayer Leverkusen vs. Villarreal
  • Borussia Dortmund vs. Inter de Milán
  • Brujas vs. Olympique Marsella
  • Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
  • Barcelona vs. Copenhague
  • Liverpool vs. Qarabag
  • Manchester City vs. Galatasaray
  • Pafos FC vs. Slavia Praga
  • PSG vs. Newcastle
  • PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich
  • St. Gilloise vs. Atalanta
  • Benfica vs. Real Madrid
  • Napoli vs. Chelsea
    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward