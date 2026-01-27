La Unión Industrial de Santa Fe alertó por el deterioro del sistema productivo

El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), Cristian Fiederer, advirtió sobre el deterioro del sistema productivo argentino y alertó que la pérdida de capacidad industrial impacta de manera directa en la clase media y en el empleo. En un comunicado difundido en las últimas horas, el dirigente sostuvo que “un país no puede sostenerse sólo con sectores extractivos o financieros; necesita de su tejido industrial vivo”.

Fiederer señaló que quienes invierten, producen y generan empleo en el país comparten la convicción de que la riqueza de una nación no se mide únicamente por sus cuentas fiscales, sino por la fortaleza de su entramado productivo y la estabilidad de su clase trabajadora. En ese sentido, remarcó que la Argentina atraviesa “un desafío histórico” para evitar el deterioro de un sistema que considera clave para el crecimiento social.

El titular de la UISF expresó su preocupación por el actual contexto económico, en el que el carry trade vuelve a posicionarse como una herramienta atractiva de inversión, mientras los sectores productivos enfrentan dificultades para recuperar los niveles de actividad. Según indicó, esta situación refleja una contradicción profunda entre los objetivos de desarrollo y las condiciones reales que enfrenta la industria.

En su análisis, Fiederer trazó un recorrido por los distintos enfoques económicos que atravesó el país. Por un lado, mencionó experiencias orientadas al fortalecimiento del mercado interno que, pese a su objetivo industrialista, se vieron limitadas por la inflación persistente, la falta de insumos y la ausencia de reglas claras para la planificación de largo plazo. Por otro, advirtió que el enfoque actual, centrado en el orden macroeconómico y fiscal, corre el riesgo de priorizar los indicadores financieros por sobre la actividad de las fábricas.

“El equilibrio fiscal es necesario, pero si se alcanza ignorando la caída del consumo y los altos costos internos para producir, el sistema productivo queda en una situación de extrema vulnerabilidad”, sostuvo. En ese marco, alertó sobre el peligro de consolidar un esquema en el que el rendimiento financiero resulte más atractivo que la producción de valor agregado.

El dirigente industrial también reclamó condiciones de equidad para competir en un contexto de mayor apertura económica. Aclaró que no se trata de pedir privilegios, sino de reconocer las asimetrías que enfrentan las empresas locales en materia impositiva, logística y energética. Según advirtió, sin ese equilibrio el resultado puede ser un achicamiento del tejido industrial con impacto directo en el empleo y en la calidad de vida de los trabajadores, fenómeno que ya se refleja en la expansión del multitrabajo.

En otro tramo del comunicado, Fiederer subrayó la importancia de vincular producción, tecnología y educación técnica. Señaló que romper el vínculo entre la escuela, la innovación y la industria implica perder una de las principales ventajas competitivas del país y limitar las oportunidades de progreso para los jóvenes.

Finalmente, el presidente de la UISF sostuvo que producir es un acto de confianza en el país y reclamó previsibilidad para fomentar la inversión. “El ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media”, afirmó, y concluyó que apostar al desarrollo industrial no es una mirada nostálgica, sino una estrategia que hoy adoptan tanto las potencias como los países emergentes para garantizar crecimiento, empleo y movilidad social.