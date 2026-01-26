Presentaron el Boleto Educativo 2026: quiénes pueden acceder y cómo inscribirse

El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó este lunes el Boleto Educativo 2026, el programa que garantiza el acceso gratuito al transporte público para estudiantes, docentes y asistentes escolares en todo el territorio provincial. El beneficio alcanza a los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, tanto en ámbitos urbanos como rurales.

La inscripción al Boleto Educativo 2026 estará habilitada desde este lunes 26 de enero y se extenderá hasta el 31 de mayo. El trámite debe realizarse de manera online y es obligatorio para todos los interesados, incluidos quienes hayan sido beneficiarios durante 2025. La solicitud puede completarse a través del sitio oficial de la Provincia o mediante la aplicación Mi Santa Fe, disponible para dispositivos Android e iOS, utilizando la ID Ciudadana.

El sistema permite cubrir los traslados diarios desde el domicilio hasta el establecimiento educativo, con alcance en servicios urbanos, interurbanos y rurales, según la modalidad de cursado y el lugar de residencia de cada beneficiario. El objetivo del programa es facilitar la continuidad de las trayectorias educativas y reducir el impacto del costo del transporte en el acceso a la educación.

El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro durante un acto realizado en la Sede de Gobierno en Rosario, con la participación de autoridades provinciales y representantes institucionales. En ese marco, el mandatario afirmó que el Boleto Educativo “es una política pública central para el sistema educativo santafesino” y señaló que la Provincia destinó más de 122.000 millones de pesos al programa entre 2024 y 2025.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, destacó el alcance del beneficio y sostuvo que se trata de una herramienta que acompaña a toda la comunidad educativa, independientemente del lugar donde resida. En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que la inversión en el programa tiene impacto directo en la posibilidad de sostener estudios y proyectos formativos dentro de la provincia.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, recordó que la reinscripción es obligatoria incluso para quienes ya contaban con el beneficio el año pasado y subrayó la incorporación de la app Mi Santa Fe como nueva vía para realizar el trámite, además del portal web oficial.

Durante el acto también se escucharon testimonios de estudiantes y docentes que destacaron la importancia del Boleto Educativo para poder continuar con sus estudios o sostener su actividad laboral diaria, especialmente en casos de traslados interurbanos o desde localidades del interior hacia los principales centros educativos.