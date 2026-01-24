Avanza la repavimentación de la rotonda de acceso a colectoras

La Municipalidad de Santo Tomé informó que continúa la obra de repavimentación en la rotonda distribuidora de colectoras Santo Tomé Norte. Por el avance de los trabajos, se dispusieron restricciones y modificaciones al tránsito vehicular por la zona.

En ese sentido, según se detalló, el ingreso a los barrios cerrados El Paso, Dos Lagunas, La Tatenguita y Santomás deberá realizarse por Acceso Norte, ya que se encuentra vedado el acceso a la zona de obra desde la autopista.

Asimismo, se estableció una canalización vehicular sobre un camino alternativo delimitado con tambores, y se habilitó el inicio de circulación en doble mano en el sector indicado, con el objetivo de ordenar el tránsito durante el desarrollo de los trabajos.

Desde el gobierno municipal indicaron que los trabajos se desarrollan con una inversión de $232.796.649,50 y requieren la implementación de un esquema de desvíos y canalización vehicular. Por ello solicitaron a conductores y vecinos circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el lugar.

En la misma línea, resaltaron la importancia de respetar las indicaciones del personal banderillero, a fin de garantizar una circulación segura para quienes transitan por la zona y para los trabajadores que se encuentran ejecutando la obra.

Finalmente, desde el Municipio subrayaron que se trata de una intervención estratégica que mejora la circulación y refuerza las condiciones de seguridad vial en uno de los accesos principales de la ciudad.

