“Esto lo hacemos por ustedes, por sus hijos”: la familia de Jeremías insiste en que debe cambiar la ley

Por Santotomealdía

En una entrevista exclusiva brindada al programa Nova al Día, que se emite por FM Nova 97.5, Romina y Virginia Monzón, mamá y tía de Jeremías, volvieron a exponer con crudeza el dolor que atraviesa la familia del adolescente asesinado y reclamaron cambios de fondo en el régimen penal juvenil. Las declaraciones se dieron en el marco de un constante pedido de justicia, que se transformó en acción a partir del impulso del proyecto conocido como Ley Jeremías.

Durante la charla, Romina Monzón agradeció el acompañamiento de la comunidad y de los medios locales, y remarcó el carácter colectivo del reclamo. “Agradecemos un montón este espacio y a todas las personas que se están movilizando. Sentimos que todo el pueblo de Santo Tomé nos está acompañando y nos sentimos muy abrazados de esta manera”, expresó.

La mamá de Jeremías explicó que el objetivo central ahora es reunir firmas para respaldar el proyecto de ley que propone modificar el régimen penal juvenil. “La participación que tienen es increíble. Hay muchas provincias y muchos pueblos apoyando la causa. Pero también es importante que se entienda que la situación judicial de los asesinos de Jere no va a cambiar por esta ley. Esto lo hacemos por ustedes, por sus hijos”, subrayó.

Romina también cuestionó con dureza el funcionamiento del sistema judicial y las consecuencias que tuvo el crimen en su vida cotidiana. “No solo tuve que atravesar el duelo y aceptar que mi hijo ya no está más. Después tuve que lidiar con la perversión con la que actuaron y con leyes que acompañan esa perversión. Ver cómo se iban sin siquiera tener antecedentes penales es terrible”, señaló.

En ese sentido, relató situaciones que definió como “macabras”, como la posibilidad de cruzarse con los responsables del crimen en la vida diaria. “Es muy perverso tener que cruzarte al asesino de tu hijo en cualquier lado. Cuando me preguntan de dónde saco fuerzas, es para que otra persona no tenga que pasar por esto. Yo no pude reconocer a mi hijo en la morgue”, afirmó, visiblemente conmovida.

Un debate que excede lo ideológico

Por su parte, Virginia Monzón sostuvo que la discusión va más allá de cualquier posicionamiento ideológico y apuntó directamente a las falencias estructurales del Estado. “Cuando nos dijeron que iban a ser sobreseídos porque la ley dice esto, empezamos a estudiar el Código Penal y el Código Procesal Juvenil. ¿Y con qué me encontré? Con nada. No hay absolutamente nada para las familias. Todos los derechos y garantías son para los delincuentes”, cuestionó.

La tía de Jeremías remarcó que el debate no se limita a la baja de la edad de imputabilidad. “Es mucho más profundo. Estos hechos no quedan registrados como antecedentes y, aun cambiando la ley, no se puede aplicar de manera retroactiva. Sabemos que no va a cambiar la situación jurídica de ellos, pero hay que pensar hacia adelante”, explicó.

Virginia también advirtió sobre otros casos similares en distintos puntos del país y situaciones de violencia protagonizadas por menores. “Estamos haciendo una georreferenciación nacional de casos donde las familias reciben la misma respuesta: no hay nada que se pueda hacer. Docentes nos escriben contando que son amenazados por alumnos menores de edad y no tienen respaldo. Hoy los adultos estamos siendo víctimas de jóvenes que saben que no pasa nada”, sostuvo.

La convocatoria en Santo Tomé

Finalmente, ambas insistieron en la convocatoria a la movilización prevista para este viernes a las 19.30 en Plaza Libertad, donde además se recolectarán firmas para la Ley Jeremías, una iniciativa que busca abrir un debate profundo sobre seguridad, justicia, educación y valores, a partir del crimen que conmocionó a Santo Tomé.