“El Gobierno provincial le miente a la sociedad y a los trabajadores”

Por Santotomealdía



FESTRAM redobló sus críticas contra el Gobierno provincial, al que responsabiliza por el estancamiento en la paritaria municipal y por condicionar las decisiones de intendentes y presidentes comunales. Según la federación, la propuesta presentada en la última audiencia implica cerrar 2025 con una suba que deja a los trabajadores más de 7 puntos por debajo de la inflación.

La advertencia fue formulada por el secretario de Coordinación y Planificación del gremio, Mauricio Herzog, quien anticipó que si no hay una propuesta superadora, el plenario de secretarios generales convocado para el próximo lunes 27 de enero podría definir medidas de fuerza. Ese mismo día, se realizará una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria vigente.

“La propuesta es la misma que ya habíamos rechazado: un 3,8% para diciembre. De aceptar eso, estaríamos igualando lo que otorgó la provincia, pero quedando más de 7 puntos abajo de la inflación”, explicó Herzog.

En ese contexto, el dirigente fue categórico al señalar que la decisión de no avanzar con una mejora salarial no es de los intendentes, sino del Gobierno provincial. “Hoy los intendentes están atados de pies y manos a las decisiones del gobernador Pullaro en cuanto a lo económico”, afirmó. “Nos mienten a nosotros y a la sociedad. Nos dicen que están haciendo esfuerzos, pero la realidad es otra”, agregó.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves en el programa radial Nova al Día, donde Herzog también cuestionó que la provincia no reclame los fondos que la Nación le adeuda, lo que repercute directamente en los municipios. “Se lo hemos dicho a los intendentes: si la provincia no reclama lo que le corresponde, después no puede ajustar sobre el trabajador municipal”, sostuvo.

Por otra parte, el sindicalista advirtió sobre la falta de autonomía real de los gobiernos locales y la dependencia económica estructural con respecto a la provincia. “Queda demostrado que la autonomía municipal, como está hoy, no sirve. No pueden decidir ni siquiera sobre el salario de sus trabajadores”, lamentó.

Finalmente, Herzog reiteró que el lunes 27 será una jornada clave: “Vamos a informar al plenario lo que surja en la audiencia y, si no hay cambios, los compañeros decidirán los pasos a seguir”.