Dolor en Coronda: encontraron sin vida a un adolescente que había caído al río

Un joven de 16 años fue hallado sin vida en el río Coronda, tras haber desaparecido este domingo por la tarde mientras navegaba junto a un grupo de amigos en kayak. El trágico desenlace fue confirmado por las autoridades durante la noche, cuando un pescador encontró el cuerpo en una zona cercana al lugar donde se produjo la caída.

La búsqueda se había iniciado alrededor de las 17:30, en el sector del río ubicado frente a calle Moreno, en la zona de islas. Según la información oficial, el adolescente cayó al agua mientras cruzaba el río en una embarcación particular junto a otros cuatro jóvenes, de entre 14 y 16 años.

Por causas que aún se investigan, el joven perdió el equilibrio y fue rápidamente perdido de vista por sus compañeros. De inmediato se dio aviso a las autoridades y se montó un operativo de búsqueda que incluyó la participación de Prefectura Naval Argentina, personal policial, bañeros y buzos tácticos, quienes rastrillaron intensamente la zona.

Finalmente, en horas de la noche, un pescador que se encontraba en las inmediaciones halló el cuerpo sin vida del adolescente, identificado como Gerónimo K., en cercanías del punto donde había sido visto por última vez.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Justicia y a las autoridades competentes, que continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.