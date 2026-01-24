Colón sigue en construcción: empate con Paysandú y derrota por penales

Colón igualó 1 a 1 con Paysandú en el tiempo reglamentario y luego perdió 5 a 3 en la definición por penales, en su segundo amistoso por la Serie Río de la Plata. Ignacio Lago marcó el gol del Sabalero, mientras que Leonardo Gómez anotó de cabeza para el conjunto uruguayo. Tras el empate, el encuentro se resolvió desde los doce pasos, donde el equipo rojinegro no estuvo preciso.

Más allá del resultado, el partido volvió a mostrar a un Colón en etapa de construcción, con falencias defensivas y dificultades para encontrar claridad en el juego. El equipo dirigido por Ezequiel Medrán alternó buenos pasajes con momentos de desorden, especialmente cuando perdió la pelota y quedó mal parado en las transiciones.

El primer tiempo fue trabado y con poco vuelo futbolístico. Colón tuvo problemas para adueñarse del mediocampo y recurrió con frecuencia al pelotazo, una vía que no le permitió imponer condiciones. Aun así, las situaciones más claras fueron rojinegras y, a los 14 minutos, Lago aprovechó una de las pocas acciones bien elaboradas para abrir el marcador. Sin embargo, el gol no modificó el desarrollo y Paysandú terminó encontrando el empate cerca del cierre, tras un centro desde la izquierda que Leonardo Gómez conectó sin marcas.

En el complemento, Colón mostró algo más de intensidad en ataque, con buenas conexiones entre Lago e Ibarra por el sector izquierdo, aunque volvió a fallar en la definición. Con el correr de los minutos y la gran cantidad de cambios, el equipo perdió fluidez y el partido se volvió desordenado. La chance más clara del final fue un remate de Maillier que dio en el palo, seguido de un rebote mal aprovechado por Cano.

Tras el empate, el amistoso se definió por penales y Paysandú fue más efectivo. Colón cerró así otra prueba con señales mixtas: algunos pasajes interesantes en ataque, pero errores defensivos repetidos y una falta de claridad que siguen planteando interrogantes de cara a lo que viene.

