La familia de Jeremías irá a la justicia para frenar la difusión del video del crimen

La familia de Jeremías Monzón avanza en la presentación de una medida cautelar para frenar la difusión del video que registra el momento del crimen del adolescente, imágenes que comenzaron a circular por WhatsApp, redes sociales e incluso llegaron a medios de alcance nacional. Así lo confirmaron los abogados Bruno Rugna y Diego Martini en una entrevista exclusiva con Nova al Día.

Según explicó Rugna, el crimen ya se encuentra esclarecido en cuanto a los autores materiales y la defensa de la familia trabaja en articulación permanente con la Fiscalía. En ese marco, detalló que el lunes pasado se realizaron presentaciones formales con el objetivo de investigar cómo se filtró el material audiovisual y de qué manera llegó a los medios de comunicación. “Hicimos una serie de denuncias con algunas puntas y líneas de investigación que teníamos nosotros, y en eso está trabajando ahora la Fiscalía”, señaló.

En paralelo, el abogado confirmó que en las próximas horas se presentará una medida cautelar para frenar la circulación no solo de las imágenes sino también del audio del video. Rugna explicó que, pese a que algunos medios difundieron el material de forma editada, el contenido sigue siendo claramente identificable y extremadamente violento. “Hubo un canal de llegada nacional que publicó el video blureado, pero con audio, y se podía ver con bastante claridad el crimen. Otro medio directamente extrajo todo el audio y lo publicó con una claridad impresionante. Es imposible de escuchar”, remarcó.

La cautelar buscará prohibir la difusión del material por cualquier vía, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales. “Lo que estamos tratando de frenar es la distribución por todo tipo de canal, no solo de las imágenes sino también de los audios”, sostuvo Rugna.

El letrado también hizo una fuerte reflexión sobre la reacción social frente al caso. “En los primeros días, cuando se conoció cómo había sido cometido el crimen, la sociedad entera estaba compungida. Esas mismas personas que daban condolencias hoy están mirando el video con fines de diversión”, afirmó.

Respecto al origen de la filtración, Rugna aclaró que no se descarta ninguna hipótesis. "Queremos saber por dónde se filtró y llegar hasta las últimas consecuencias legales”, expresó.

Por su parte, Diego Martini fue enfático al descartar que la filtración haya provenido del Ministerio Público de la Acusación o del Poder Judicial. “No señalamos a nadie del MPA ni del Poder Judicial. Todo lo contrario: entendemos que están haciendo todo lo posible para que eso no se filtre”, aclaró.

Martini explicó que la cautelar se apoya en la protección de los derechos personalísimos de la víctima. “Jeremías, aun sin vida, sigue teniendo derechos personalísimos, y quien los ejerce es su heredera, que es la mamá. La imagen es uno de esos derechos que el Código Civil y Comercial contempla, y que no pueden ser vulnerados”, indicó. Además, advirtió que quienes incumplan una eventual orden judicial podrían enfrentar sanciones. “Puede haber sanciones penales por desobediencia a una orden judicial o multas económicas”, precisó.

Consultado sobre la circulación del video entre particulares, el abogado reconoció las dificultades para controlar ese tipo de difusión, pero hizo un llamado directo a la sociedad. “Exhortamos a quien reciba el video a desecharlo inmediatamente, no mirarlo, no escucharlo y no compartirlo. Son las mismas personas que hace 15 o 20 días se condolían con el fallecimiento de Jeremías”, sostuvo.

Finalmente, Martini remarcó que la causa penal continúa en manos del MPA y que la familia confía plenamente en el trabajo que se está realizando. “Confiamos en el manejo y en el trato humano que se le está dando a la causa. En paralelo, vamos a presentar la medida cautelar en el fuero civil para prohibir la divulgación de este material”, concluyó.