Colón enfrenta a Paysandú FC en un nuevo ensayo de pretemporada

Colón disputará este viernes un nuevo amistoso de preparación rumbo a la temporada 2026 cuando enfrente a Paysandú FC en Uruguay. El encuentro se jugará desde las 20 en el Estadio Artigas y será parte de la Serie Río de la Plata, un certamen que le permite al Sabalero medirse ante equipos de distintos perfiles.

El conjunto santafesino atraviesa una etapa intensa de trabajos en tierras uruguayas y llega con buenas sensaciones tras un inicio positivo en la serie, luego de vencer a Miramar Misiones y a la selección de Paysandú en partidos previos.

Para el equipo local, el partido tendrá un valor especial. Paysandú FC afronta su regreso al profesionalismo tras el ascenso desde la Primera División Amateur y se presentará por primera vez en la temporada ante su público. El conjunto dirigido por Emiliano Alfaro buscará consolidar su identidad, con refuerzos de experiencia como Jefferson Orejuela y Miguel Samudio.

Del lado de Colón, el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán continúa probando variantes y ajustando el funcionamiento colectivo, con la mira puesta en una exigente temporada de Primera Nacional. Más allá de los resultados, el objetivo es sumar rodaje y competencia interna.

El cruce en el Artigas representará una nueva prueba para el Sabalero, que continúa su preparación lejos de Santa Fe, con la intención de llegar en óptimas condiciones y ser protagonista a lo largo del 2026.