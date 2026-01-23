Bullrich se refirió al crimen de Jeremías y reclamó una reforma penal juvenil

La senadora y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió públicamente al crimen de Jeremías Monzón, el adolescente santotomesino asesinado, y pidió avanzar con una reforma del régimen penal juvenil, a través de un mensaje publicado en la red social X (ex Twitter).

En su publicación, Bullrich recordó que Jeremías tenía 15 años y sostuvo que fue “torturado y asesinado por menores”, remarcando que algunos de los involucrados en el hecho se encuentran en libertad. En ese marco, cuestionó que la Ley Penal Juvenil no haya avanzado en el Congreso en instancias anteriores y afirmó que, a su criterio, la falta de cambios normativos deriva en situaciones de impunidad.

“El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes”, expresó la funcionaria, quien además señaló que en el actual período legislativo la ley “debe salir” y que “la edad no puede ser excusa”, en referencia a la responsabilidad penal de adolescentes involucrados en delitos graves.

Las declaraciones de la ministra se producen en un contexto de fuerte conmoción social en Santo Tomé, donde familiares, amigos y vecinos de Jeremías Monzón sostienen desde hace semanas un reclamo de justicia y promueven cambios en la legislación vigente a partir del crimen del adolescente.

En ese marco, este viernes 23 de enero está prevista una nueva movilización en Plaza Libertad, desde las 19.30, junto con una junta de firmas para respaldar el denominado proyecto “Ley Jeremías”, que propone una reforma del régimen penal juvenil.

La iniciativa ciudadana, que será presentada ante el Congreso de la Nación en febrero, impulsa la baja de la edad de imputabilidad para delitos graves, el agravamiento de penas y su cumplimiento efectivo en institutos especializados, con intervención judicial y garantías procesales.

El crimen de Jeremías Monzón generó un profundo impacto en la comunidad santotomesina y reabrió el debate sobre la responsabilidad penal de menores, un tema que volvió a instalarse en la agenda pública a partir de pronunciamientos de funcionarios nacionales y del reclamo sostenido por la familia del adolescente.